СМИ: Рэпер Тимати тоже может быть внесен в черный список Латвии

Журналисты сообщают, что пока новости о попадании артиста в черный список - это неофициальная информация. 21 ноября Тимати должен выступить в Арене Рига с большим концертом. На данный момент в Сети уже доступны билеты на это мероприятие со скидкой.

Напомним, что ранее в СМИ поднялся шум в связи с открытием магазина Black Star Wear, где можно было приобрести майки с изображением президента РФ Владимира Путина, а также одежду с элементами формы Армии России. Это вызвало интерес Латвийской службы безопасности. Служба разглядела в продаваемых товарах попытку России пропагандировать свой геополитический курс. Поэтому ведомство было вынуждено провести расследование. Скандальная одежда пропала с полок магазина.

Ни для кого не секрет, что линия одежды Black Star создавалась в сотрудничестве с Армией России. На презентационном показе присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Галерея: Открытие магазина Black Star Wear

В сюжете сообщается, что министр иностранных дел находится на этой неделе в командировке. Журналистам удалось получить комментарий главы комиссии Сейма по обороне Юриса Ранцана:

"Скажем так, я вам детально сказать не могу, но эта ситуация в центре внимания спецслужб, исходя из интересов нашей страны. Мы видим присутствие этой мягкой власти, проводит контрмеры. Конкретные детали разглашать не имею права".

Рэпер, который гордится своей дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным и имеет в своем арсенале хит "Мой лучший друг - это президент Путин", уже и раньше приезжал с концертами в Латвию.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс призвал Тимати не провоцировать Латвию своими высказываниями или действиями.

Он подчеркнул, что артисту стоит сделать выводы, ведь Латвия дала ясный сигнал, о том, что произойдет в том случае, если певец в той или иной форме будет смущать жителей Латвии.

В 2016 году Тимати запретили выступать в Вильнюсе. Концертный зал тогда сообщил, что это связано с тем, что певца считают оружием российской пропаганды.