Фото и видео: Тимати в сопровождении охраны прогулялся по т/п Alfa

В четверг, 21 ноября, в "Арене Рига" со своим концертом выступил российский рэпер Тимати. До концерта звезда посетил торговый парк Alfa. Русский TVNET предлагает посмотреть фоторепортаж того, как прошла встреча с поклонниками и концерт!
Видео: Тимати в сопровождении охраны прогулялся по т/п Alfa
Согласно словам очевидцев, у ограждения на втором этаже т/п Alfa было много школьников. Несколько молодых парней были в "милитари" одежде (а-ля стилизованной под форму армии России).
Галерея: Тимати встретился с фанатами в своём магазине
В соцсетях Тимати обещал, что встретится со своими поклонниками около 18:00, однако он заставил ждать молодых фанатов примерно 30 минут.
Звезда пришел в сопровождении нескольких охранников, которые старались никого не подпускать к артисту. Он поприветствовал присутствующих, после проследовал к себе в магазин и оставил автограф на одной из стен.
Впрочем, Тимати пробыл в т/п Alfa не очень долго, ему надо было торопиться на собственный концерт в "Арену Рига".
Галерея: Концерт Тимати в "Арене Рига"
Напомним, что ранее в СМИ поднялся шум в связи с открытием магазина Black Star Wear, где можно было приобрести майки с изображением президента РФ Владимира Путина, а также одежду с элементами формы Армии России. Это вызвало интерес Латвийской службы безопасности. Служба разглядела в продаваемых товарах попытку России пропагандировать свой геополитический курс. Поэтому ведомство было вынуждено провести расследование. Скандальная одежда пропала с полок магазина.