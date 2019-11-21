Фото и видео: Тимати в сопровождении охраны прогулялся по т/п Alfa

Видео: Тимати в сопровождении охраны прогулялся по т/п Alfa

Согласно словам очевидцев, у ограждения на втором этаже т/п Alfa было много школьников. Несколько молодых парней были в "милитари" одежде (а-ля стилизованной под форму армии России).

Галерея: Тимати встретился с фанатами в своём магазине

В соцсетях Тимати обещал, что встретится со своими поклонниками около 18:00, однако он заставил ждать молодых фанатов примерно 30 минут.

Звезда пришел в сопровождении нескольких охранников, которые старались никого не подпускать к артисту. Он поприветствовал присутствующих, после проследовал к себе в магазин и оставил автограф на одной из стен.

Впрочем, Тимати пробыл в т/п Alfa не очень долго, ему надо было торопиться на собственный концерт в "Арену Рига".

Галерея: Концерт Тимати в "Арене Рига"