"Я не знал": Гуф принес извинения, а Тимати удалил резонансный клип "Москва"

Пользователей Сети возмути строки, где столицу России называют "тем самым городом, что не проводит гей-парады", а многие комментаторы возмутились словами:

"В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги, не втираю дичь... Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина".

Примечательно, что ролик вышел в день города, как якобы поздравление. Кроме того, накануне должно было пройти единое голосование.

На своей странице в Instagram Тимати написал, что у него не было цели разозлить такое количество людей. Рэпер принял решение удалить это видео, чтобы прекратить эту волну негатива.

(орфография и пунктуация сохранены)

"Разозлить такое количество людей, это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое не популярное решение. Здесь перебор вышел", - подчеркнул он.

Артист отметил, что любит Москву и искренне считает, что нынешнее состояние города является лучшим за все 36 лет его жизни.

(орфография и пунктуация сохранены)

"Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: Удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было", - подытожил он.

Извинения за клип "Москва" принес Гуф (Алексей Долматов). По его словам, он не знал, что за этим роликом есть какой-то политический подтекст. Гуф указал, что денег за участие в этом проекте не получал, а просто хотел поздравить Москву с Днем города.

"Я в ах*е от того, что происходит вокруг клипа с Тимати о Москве... Мне очень жаль, что я не интересуюсь политикой в стране и Москве... Я не знал, что у нас выборы мэра были позавчера. Я вписался в это на энтузиазме... Я повелся... Я клянусь, что я не получил за это ни копейки..", - сказал он.

Он считает, что им просто воспользовались и подставили. Артист не отрицает, что часто его тексты посвящены Москве, но он снимался совсем не для агитации.