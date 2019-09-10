"Я не знал": Гуф принес извинения, а Тимати удалил резонансный клип "Москва"

Российский хип-хоп исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) удалил клип "Москва", который на вечер 9 сентября собрал около 1,2 миллиона дизлайков на YouTube. 10 сентября появилась надпись "Видео недоступно. Автор ограничил доступ к видео".
Пользователей Сети возмути строки, где столицу России называют "тем самым городом, что не проводит гей-парады", а многие комментаторы возмутились словами:
"В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги, не втираю дичь... Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина".
Примечательно, что ролик вышел в день города, как якобы поздравление. Кроме того, накануне должно было пройти единое голосование.
На своей странице в Instagram Тимати написал, что у него не было цели разозлить такое количество людей. Рэпер принял решение удалить это видео, чтобы прекратить эту волну негатива.
(орфография и пунктуация сохранены)
"Разозлить такое количество людей, это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое не популярное решение. Здесь перебор вышел", - подчеркнул он.
Артист отметил, что любит Москву и искренне считает, что нынешнее состояние города является лучшим за все 36 лет его жизни.
(орфография и пунктуация сохранены)
"Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: Удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было", - подытожил он.
Извинения за клип "Москва" принес Гуф (Алексей Долматов). По его словам, он не знал, что за этим роликом есть какой-то политический подтекст. Гуф указал, что денег за участие в этом проекте не получал, а просто хотел поздравить Москву с Днем города.
"Я в ах*е от того, что происходит вокруг клипа с Тимати о Москве... Мне очень жаль, что я не интересуюсь политикой в стране и Москве... Я не знал, что у нас выборы мэра были позавчера. Я вписался в это на энтузиазме... Я повелся... Я клянусь, что я не получил за это ни копейки..", - сказал он.
Он считает, что им просто воспользовались и подставили. Артист не отрицает, что часто его тексты посвящены Москве, но он снимался совсем не для агитации.
"Развели меня, подставили, такая фигня. Очень жаль... Я всегда читал про Москву и упоминал имена мэров... Я всю жизнь читал и буду читать про Москву, теперь уже без Тимати... В этот раз я реально извиняюсь перед вами, я очень горд за ту молодежь, которая у нас есть, разбирается в политике и ищет какое-то светлое будущее", — заявил Гуф.
Напомним, торговый центр Alfa попросил изъять из ассортимента Black Star Wear одежду с российской символикой. Вмешалась служба госбезопасности, а многие люди в шоке от магазина Black Star Wear.
Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Только цели такой не было. Высказать своё личное мнение в достаточно острой форме, да в моем стиле. Разозлить такое количество людей, это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое не популярное решение. Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал - моё уважение !! Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: Удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было.