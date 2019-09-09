Т/п Alfa попросил изъять из ассортимента Black Star Wear одежду с российской символикой
Компания, управляющая торговым парком Alfa, попросила изъять из магазина Black Star Wear коллекцию одежды, на которой изображены лицо Владимира Путина, российский флаг и армейская тематика соседнего государства, выяснила LETA.
Отмечается, что большая часть одежды, продаваемой в магазине, - коллекция от российского рэпера Тимати.
Илзе Жука, представитель компании "Linstow Center Management", управляющей торговыми центрами Alfa, Mols и Origo, отметила, что на всех арендаторов распространяются одинаковые правила, а именно, необходимо соблюдать законодательство государства и требования нормативных актов.
В то же время это регулирование не предусматривает требовать от каждого арендатора подавать детальное описание и фотографии ассортимента, предлагаемого в магазине.
"Однако, мы отреагировали на прозвучавшую в публичном пространстве информацию и связались с арендатором, попросив убрать эту коллекцию", - отметила она.
Жука также пояснила, что ответственные институции разрешили коммерческую деятельность этого предприятия в Латвии, регистрируя оператора франшизы этого бренда.
Отмечается, что ранее многие пользователи социальных сетей высказали недовольство по поводу ассортимента магазина. В частности, многих возмутило лицо Путина, армейские элементы и российские флаги на одежде.
Комментарий Службы госбезопасности Латвии
Служба госбезопасности Латвии проведет оценку этой ситуации, так как в торговле коллекции с тематикой Кремля видит усилия России пропагандировать свой геополитический курс.
Как отметили в Службе госбезопасности агентству LETA, то, что в одном из крупнейших торговых центров Латвии открылся магазин прокремлевски ориентированного российского рэпера, созвучно с усилиями России пропагандировать свой геополитический курс и усилить свое влияние в других странах.
Также отмечается, что одежда, которая создает впечатление о принадлежности к российским военным силам, принимая во внимание агрессивную политику России, может вызвать различные недоразумения в обществе.
По мнению службы, торговый парк Alfa должен более тщательно отслеживать партнеров по сотрудничеству, так как конкретный магазин не способствует сплочению общества.
Этот случай уже попал в поле зрения Службы госбезопасности и его оценивают, согласно компетенции службы.
Как сообщалось ранее, 5 сентября магазин российского бренда рэпера Тимати открылся в обновленном торговом парке Alfa.
Российский бренд модной молодежной одежды Black Star Wear был основан в 2010 году в составе музыкального лейбла Black Star известным артистом Тимати и его партнером и другом Павлом Курьяновым (Пашу). Первоначально бренд включал несколько футболок с авторскими принтами. В связи с растущей популярностью было принято решение о расширении ассортимента. На данный момент бренд Black Star Wear развивается самостоятельно.