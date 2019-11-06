"У нас хватает своих Павликов Морозовых". Гиргенс передал послание Тимати накануне его концерта в Риге

На 21 ноября в Латвии в "Арене Рига" запланирован концерт Тимати.

В этом году имя Тимати в Латвии прозвучало в связи с открытием в торговом парке Alfa магазина Black star wear, из ассортимента которого руководство торгового центра попросило убрать коллекцию одежды с лицом президента России Владимира Путина и армейской тематикой. Большая часть продаваемой одежды в этом магазине - линия от Тимати.

Государственная служба безопасности усмотрела в этой коллекции попытки России пропагандировать свой геополитический курс, поэтому также оценила этот случай.

На вопрос агентства LETA, не планируется ли включение Тимати в "черный список" Латвии, Гиргенс сказал, что "не желает лить воду" на мельницу машинерии российской пропаганды, к тому же он в первую очередь концентрируется на ограничении деятельности местных антигосударственных элементов на территории Латвии.

"У нас хватает своих Павликов Морозовых, которые готовы продаться в интересах России", - подчеркнул министр.

Он пояснил, что согласно нынешней реальности и российской политики мягкой власти, выражаясь абстрактно, большую часть артистов российской эстрады следовало бы "включить в "черный список"", что, по его мнению, нерациональное и неразумное решение.

Для него никогда не было самоцелью запрещать въезд в Латвию культурным деятелям.

"В пределах разумного я стараюсь разделять культуру и политику, за исключением случаев, когда артист открыто выступает с ненавистными речами и сомневается в суверенитете независимого государства, демократических ценностей и пропагандирует агрессию", - отметил министр.

К тому же министр считает, что такое решение не должно быть эмоциональным, оно должно быть взвешенным и на основе доказательств. Если бы на любое высказывание он реагировал бы внесением в "черный список", этот механизм уже нивелировал бы себя, считает он.

В то же время он не может отрицать того, что отдельные артисты, выступая в чувствительные для Латвии даты, фактически в скрытой форме бросают Латвии вызов и сами напрашиваются на статус персоны нон грата.

"Возвращаясь к заданному вопросу, по-моему, Тимати следовало бы сделать правильные выводы, и Латвия дала четкий сигнал, что будет в том случае, если этот исполнитель в открытой или скрытой форме будет смущать жителей Латвии, пропагандировать агрессию или превосходство России над другими странами", - отметил Гиргенс.

Согласно закону о Миграции, если министр получает доклад компетентного заведения о том, что въезд Тимати или другого артиста на территорию Латвии нежелателен по конкретной причине, то это лицо включается в "черный список".

"Если эта новость дойдет до артиста, я призываю его уважать Латвию, наш территориальный суверенитет и в своем государстве способствовать демократическим ценностям, уменьшая напряженность в отношениях двух стран", - подчеркнул министр.

Одним из приоритетов Гиргенса является предотвратить двухобщинное государство в Латвии, а также не допустить обоюдную нетерпимость проживающих в Латвии и раскол общества.

Согласно законодательству, сделать человека невъездным в Латвию могут или глава МВД, или министр иностранных дел.

​Министр внутренних дел может включить в "черный список" иностранца в том случае, если у ответственных служб есть основания полагать, что он действует в антигосударственной или преступной организации, угрожает государственной безопасности или общественному порядку. Если лицо для Латвии нежелательно, о его включении в "черный список" решает министр иностранных дел.

Напомним, ранее Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич включил в "черный список" российского певца Григория Лепсверидзе или Григория Лепса, который в феврале следующего года планировал приехать с концертом в Ригу.