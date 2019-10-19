TV3: в Black Star Wear больше не появится одежда с Путиным

VDD отметила, что завершена оценка упомянутого случая. В то же время начальству т/ц предоставлены рекомендации о рисках, связанных с продукцией такого вида, которая способствует разрозненности в обществе. Служба продолжит следить за ситуацией в дальнейшем.

Напомним, в Black Star Wear была представлена одежда с лицом президента России Владимира Путина, российским флагом и армейской тематикой. Тогда многие пользователи соцсетей были шокированы ассортиментом магазина. Большая часть представленной в Black Star Wear одежды - это линия одежды хип-хоп исполнителя Тимати.

Ранее в службе агентству LETA подтвердили, что в коллекции одежды с тематикой Кремля есть попытки пропаганды геополитического курса России, поэтому будет проведена оценка этого случая.

Управляющий т/ц Alfa попросил из ассортимента магазина изъять коллекцию одежды с Путиным, флагами РФ и тематикой российской армии. Представитель управления т/ц Илзе Жука пояснила, что на всех арендаторов распространяются одинаковые условия, то есть, нужно соблюдать требования госзаконодательства и нормативных актов. Однако эта регулировка не предусматривает предоставление фотографий или детального описания каждого товара.

Жука также заявила, что ответственные учреждения разрешили предприятию вести коммерческую деятельность в Латвии, зарегистрировав оператора франшизы.