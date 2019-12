"Тимати не переобувается": история рэпера, верного Путину

ФОТО: SOVFOTO/UNIVERSAL IMAGES GROUP VIA GETTY IMAGES

"Наверное, в то время мы были оппозицией", - шутит Евсиков, автор музыки к "Вопросам". Но признается, что источником вдохновения для них стала песня "Where is the love?" группы Black Eyed Peas - вышедший годом ранее трек с похожим битом был посвящен расизму и полицейскому насилию в США.