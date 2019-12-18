"Тимати не переобувается": история рэпера, верного Путину

"Оппозиция для него - это просто те, кто не добились. Они неуважаемые. Он очень четко делит людей на успешных и нет", - продолжает собеседник Би-би-си. Появление на проспекте Сахарова Оксимирона, перед которым Тимати оправдывался за новости о покупке массовки на его сольный концерт в "Олимпийском", и Фейса, с которым артисты Black Star несколько раз хотели записать совместные треки, могли несколько смутить Тимати, но не более того.

"Но если туда пришли бы какой-нибудь Вадим Дымов или Олег Тиньков, Тимур совсем бы задумался, типа - о, уважаемые люди идут. Его вдохновляют самостоятельные бизнесмены типа Тинькова и Агаларова, - говорит близкий знакомый музыканта. - Он не смотрит на Тимченко или на Ротенбергов как на богов бизнеса, он все понимает про госконтракты".

"Он лояльный, он не побежит с корабля, - рассуждает один из сотрудников Black Star. - Он политически не переобувался, всегда был верен этой теме восхваления власти. Он один раз сказал, что за Путина, и другого больше не говорил. Когда через шесть лет начнут рубить головы, он сдаваться не побежит".

Подчеркнутую лояльность власти не разделяют даже его соратники и партнеры по бизнесу. L'One еще до ухода из Black Star в ноябре 2018 года перевел несколько сотен тысяч рублей на счет оппозиционного журнала New Times, который был под угрозой закрытия из-за штрафа. "Потому что я за свободу прессы. Я свои взгляды с Тимуром не обсуждал, я самостоятельный взрослый человек", - пояснил Би-би-си музыкант. Даже ушедший с лейбла Егор Крид поет "в моей голове только 212 и одно слово - Freedom", намекая на уголовные дела за массовые беспорядки на митингах.

Сам Пашу в сентябре опубликовал в "Инстаграме" пост в поддержку актера Павла Устинова, одного из фигурантов "московского дела", сопроводив его словами "хочу, чтобы свобода была реальнее". Тимати удивился, говорит Курьянов: "Тимур спросил, зачем я это сделал. Я ответил, что потому что я так считаю и вижу несправедливость. Он поинтересовался, не приведет ли это к какому-то всплеску, а я сказал, что мне все равно".

Когда сотрудники администрации президента пригласили совладельцев Black Star на парад в честь 9 мая, Пашу пытался спрашивать их, почему в России сажают далеко не всех берущих взятки чиновников. "Мне конкретно не нравится коррупция, вот я и задал вопрос. Мне сказали - чувак, зачем такие вопросы задаешь? И я в итоге свои отношения там испортил. Ну и ладно. Если в нашей власти есть что-то, с чем я не согласен, я буду публично об этом говорить", - говорит Курьянов.

А Тимати пока отошел от дел Black Star и задумался о возвращении в музыку. "Мы сейчас сняли с него обязанности по всем бизнесам. Сказали - мы тебя сильно загрузили компанией в последние годы, пришло время заняться музыкой", - говорит Пашу.

На следующий день после этого разговора у Тимати вышел первый за четыре года сольный трек со словами "Ретроград Меркурий. Сидим кальяны курим" и рефреном "Я еду на джипе. Опа! Я еду на джипе. Опа!"