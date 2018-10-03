Это не дань времени - и в военное время, и в годы кризиса женщины хотят быть красивыми...

Доктор Родке озвучила интересную мысль: пластика груди никак не связана с благосостоянием государства, приведя в пример историю о популярности женских товаров во времена войны.

"Во время войны что продавалось? Губная помада, колготки...

Даже когда плохо, трудно, женщина всегда хочет быть женщиной. Ты мертвая, если тебе ничего не хочется, если ты не хочешь быть красивой - так было всегда, и во время войны, и во время кризиса...

Помните, после "тучных" лет на каждом углу твердили, что в стране кризис. Знаете что, клиника это никак не ощутила - звонили девушки из-за границы и говорили: "Зачем врут, что в Латвии кризис, к вам же не попасть несколько месяцев!"

Люди просто по-другому подходили к этому вопросу.

В экономически стабильное время женщина выбирает комплексный подход - за один раз и грудь, и глаза, и живот, например. Во времена же спада предпочтительнее постепенное преображение: вот сейчас грудь сделаю, а остальное - через годик-другой - просто более бережливый подход".

Доктор считает, что женщина начинается с груди - это самое первое в вопросах ее самоидентичности. И на мое замечание "а как же душа?" - с улыбкой парирует: "Душа становится глубже, когда есть глубокое декольте!".

Среднестатистическая клиентка - кто эта женщина, которая приходит делать грудь?

Как правило, клиентки - это обыкновенные женщины, мамы и жены, которые просто хотят быть красивыми. Хотят, чтобы было натурально, не бросалось в глаза, хотят почувствовать себя женщиной - надеть платье с открытой спиной и выглядеть потрясающе.

Нет определенного возраста для пластики груди - операцию можно делать с 18 лет, и есть такие девушки, которые приходят со словами, что считали дни до совершеннолетия - мол, у всех выросла, а у них нет... А есть и женщины, у которых дети выросли и пришло время подумать не о других, а о себе.

Возрастной коридор операций - от 18 и до 65, но самый популярный возраст - от 23 до 38.