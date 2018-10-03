Кремнев, Родке, Юршевич, Заржецкий, старина Гилис - вот, пожалуй, самые топовые имена пластических хирургов Латвии, которые девушки "в теме" выпаливают в первую очередь. В последнее время складывается впечатление, что с топика "Пластика груди" снято табу и об этом теперь говорят открыто и много. Куда ни плюнь, у каждого есть знакомая, подружка, коллега, соседка, которая сделала ЭТО. Чтобы не быть голословными, мы поговорили c Эвией Родке-Спроге - одним из самых востребованных профессионалов Латвии, и теперь рассказываем вам, что там к чему с этой "новенькой" грудью.
О популярности: это иллюзия, что увеличение груди сейчас намного популярнее, чем 10 лет назад
Я работаю уже 20 лет и могу сказать, что по популярности ничего особо не изменилось - как 20 лет назад это была самая популярная операция из всех видов пластики, так и сегодня. И это характерно не только для Латвии, мировая статистика свидетельствует о том же - операции на груди стабильно занимают первое место.
Вопрос о популярности стоит рассматривать не через призму денег, а через призму доступности информации.
Речь не о том, что люди стали богаче и теперь могут себе позволить больше, а о том, что теперь есть Интернет, а в нем очень много подробностей.
Это не как раньше, когда доминировал стереотип, что пластику делают только звезды... Теперь есть Instagram, Pinterest, и очень открыто люди об этом говорят. Кстати, знаете, чем отличаются русские клиентки от латышек?
Русская приходит на работу и визжит: "Смотрите, я грудь сделала", - хоп, поднимает майку, и все щупают, обмусоливают тему, радуются. Так это и работает. Очень открыто об этом говорят сегодня.
К слову, интересный факт про Америку:
раньше, когда богатые девушки оканчивали школу в Штатах - в качестве подарка им вручали ключи от автомобиля, а теперь дарят сертификат на пластику груди...
Америка всегда идет впереди, поэтому можно предположить, что лет через 10 это и у нас станет нормой...
Сейчас уже никто не скрывает факта операции, существует много международных форумов, на которых собираются русскоязычные девушки и обсуждают все в деталях, делятся фотками, наводками, личным опытом, где стоит или не стоит делать грудь.
Когда девушка заходит в кабинет доктора, она зачастую уже очень подкована. Есть даже такие, кто показывает сразу фото - хочу такой формы, из такого материала, такого размера,
- то есть клиентки сегодня сами нередко проводят огромный "ресерч", который раньше был просто невозможен.
Такие форумы приводят в Латвию девушек из Белоруссии, Эстонии и других стран, потому что другие девочки очень хвалили. Таким образом, русскоязычные девушки создали что-то вроде международной сети, в которой общаются и поддерживают "подругу по процессу".
Как раз из этих форумов становится очевидно, что
грудь - это не только про звезд эстрады и кино, что все на расстоянии шаговой доступности от тебя - вот и вся причина, почему сегодня это больше на слуху.
Доктор признает, что какого-то особого эффекта от информационного бума она не ощутила - в ее практике всегда были очереди, на 4-5 месяцев вперед абсолютно все забронировано. Проскакивает даже информация, что некоторые предприимчивые девушки торгуют своим "местом в очереди"...
Вывод: Разница лишь в том, что клиентка сегодня намного больше осведомлена, чем 10 лет назад. А популярность и очереди были всегда.
Это не дань времени - и в военное время, и в годы кризиса женщины хотят быть красивыми...
Доктор Родке озвучила интересную мысль: пластика груди никак не связана с благосостоянием государства, приведя в пример историю о популярности женских товаров во времена войны.
"Во время войны что продавалось? Губная помада, колготки...
Даже когда плохо, трудно, женщина всегда хочет быть женщиной. Ты мертвая, если тебе ничего не хочется, если ты не хочешь быть красивой - так было всегда, и во время войны, и во время кризиса...
Помните, после "тучных" лет на каждом углу твердили, что в стране кризис. Знаете что, клиника это никак не ощутила - звонили девушки из-за границы и говорили: "Зачем врут, что в Латвии кризис, к вам же не попасть несколько месяцев!"
Люди просто по-другому подходили к этому вопросу.
В экономически стабильное время женщина выбирает комплексный подход - за один раз и грудь, и глаза, и живот, например. Во времена же спада предпочтительнее постепенное преображение: вот сейчас грудь сделаю, а остальное - через годик-другой - просто более бережливый подход".
Доктор считает, что женщина начинается с груди - это самое первое в вопросах ее самоидентичности. И на мое замечание "а как же душа?" - с улыбкой парирует: "Душа становится глубже, когда есть глубокое декольте!".
Среднестатистическая клиентка - кто эта женщина, которая приходит делать грудь?
Как правило, клиентки - это обыкновенные женщины, мамы и жены, которые просто хотят быть красивыми. Хотят, чтобы было натурально, не бросалось в глаза, хотят почувствовать себя женщиной - надеть платье с открытой спиной и выглядеть потрясающе.
In this comparison you can see how breast implants settle: first picture is taken before the surgery, second - 1.5 months after and the third - a year after the breast augmentation. The final result is amazing!🙌 Surgery done with Polytech anatomical, high profile, sensitive surface implants 350 cc, placing partly under the muscle. . 👩🏻⚕️Surgeon: Dr. Evija Rodke – Sproģe . 📸 Photos are published with the patient’s consent. . #aestheticabeautyclinic #drrodkesproge #plasticsurgery #breastaugmentation #boobjob #anatomicalimplants #beforeandafter
Нет определенного возраста для пластики груди - операцию можно делать с 18 лет, и есть такие девушки, которые приходят со словами, что считали дни до совершеннолетия - мол, у всех выросла, а у них нет... А есть и женщины, у которых дети выросли и пришло время подумать не о других, а о себе.
Возрастной коридор операций - от 18 и до 65, но самый популярный возраст - от 23 до 38.
Сейчас появилась группа женщин, которые делают пластику и в 65 лет. Раньше казалось, что это возраст "ложись и умирай", а теперь
время социально активной жизни женщины изрядно увеличилось, а вместе с ним удлинился и "гормональный коридор" - и менопауза наступает позже, и стареют люди позднее.
Все эти факторы очень влияют, и получается, что дети выросли, а ты хочешь еще полноценно жить, чтобы твое внешнее совпадало со внутренним - и сейчас как раз такое время, когда все возможно.
Кстати, говоря о возрасте, нет таких ограничений - все, в 65 лет уже поздно. Врач говорит, что
бывает и бабуля-йог, которая в 60+ имеет отличные анализы, и девушка в 25 с разными хроническими заболеваниями. Возраст сегодня очень относительная категория, все зависит от здоровья.
Как все происходит?
Все начинается с визита - консультации. За этот, как правило, час все подробно рассказывается, тщательно измеряется грудная клетка, изучается анатомия, мышцы, ребра, деформация, какие импланты подойдут и т. д. Примеряются и размеры груди, и формы - капелька, кругленькая - это целый отдельный мир. Девушке делаются фотографии, как с этой грудью, как с той...
Клиентка уходит домой думать. Если она решилась, далее составляется четкий план. Например, тот же вес. Если девушка собирается похудеть, это точно следует делать перед тем, как ложиться на стол к хирургу.
Если пациентка сбросит вес после операции - мягкие ткани изменятся, произойдет опущение, и результат будет, что называется, коту под хвост.
Также в период между консультацией и операцией каждая пациентка проходит ряд анализов и проверок – кровь, моча, гинеколог, УЗИ, флюорография.
Мы в первую очередь врачи. Мы не мясники, нам главное не разрезать!
Нет конкретного срока, сколько времени занимает процесс от первой консультации до результата. В медицине ничто не происходит как на конвейере.
Бывает и так, что по переписке клиентка уже обозначила, что она хочет, она стройная, никаких заболеваний у нее нет, и единственная необходимость - это вставить импланты. Она уже сразу записывается на операцию и за две недели до нее встречается с доктором, чтобы очень тщательно выяснить детали.
То есть для девушки, с которой все понятно, легко и просто - срок от первой консультации до реальной операции может быть и один день. Например, если она едет из-за рубежа специально на эту операцию, то для нее все сделано так, чтобы за две недели пройти все - и анализы, и консультацию, и операцию, и послеоперационный период – сняла ниточки и готовая улетала домой.
Из этого следует, что за две недели можно пройти весь этот круг, но заранее, еще до приезда/консультации идет коммуникация с клиентом - по фотографиям, по некоторым анализам и т. д.
Если же ситуация индивидуальная - скажем, ожирение, хронические заболевания, возраст или, например, грудь после рака, когда вся сторона снята, - в таких случаях путь до операции получается дольше.
Сколько времени длится операция? После нее можно ехать домой? А шрамы останутся?
Длительность операции также может быть разной - все зависит от того, что необходимо делать. Если просто вставить имплант абсолютно симметричной девушке - это занимает минут 45-50.
После операции пациентка остается в клинике, проводит там ночь, с утра у нее перевязка, после которой ее поредают тому, кто прибыл забрать - самой за руль ей садиться нельзя!
Первые пять дней - самые трудные. Когда имплант кладется под мышцу - это, конечно, дискомфорт. Все тянет, может подняться температура, трудно вдохнуть, ломит спину, сложно пошевелиться. Но такие ощущения длятся максимум пять дней.
Если же имплант кладется над мышцей, под фасцией, - все проходит гораздо легче, но
все равно это операция, большие сосуды закрыты, поэтому первую неделю врачи рекомендуют сделать свободной от детей, работы, машины и даже компьютера.
Спустя неделю с каждым днем становится все легче и легче, уже можно садиться за руль, у кого автомат - идеально, у кого механика - первое время немного трудно управлять автомобилем двумя руками. На офисную работу (не физическую) спустя неделю можно смело выходить.
Частота общения с врачом выглядит так: сегодня операция, на следующий день - перевязка, через 3-4 дня - перевязка, и еще одна - через неделю. Внутренние швы рассасываются, а из внешнего спустя дней 10-12 вынимаются ниточки.
Касательно следов после операции - все очень индивидуально.
"Я не Гарри Поттер, волшебной палочки у меня нет. Я умею работать скальпелем. Если надрез сделал - значит, что-то там останется", - обычно отвечает доктор.
Конечно, надрез стараются делать по возможности в самых потайных местах - в подмышках, под ареолой, в складочке. Например, если речь идет только о том, чтобы вставить имплант, - то это один разрез в 3-4 см.
Как правило, сначала заметна красная линия, со временем она белеет и может совсем пропасть. Если у человека по жизни все хорошо заживает, то нигде ничего и не будет видно.
Если же всегда все плохо заживало - и аппендицит, и кесарево, то и с грудью так будет, поэтому в таких случаях уже с первого дня начинаются процедуры, массаж, лазеры - все, чтобы уменьшить рубец.
Немного глупых вопросов от человека "не в теме"
Те, кто собирается делать грудь, таких банальных вопросов не задают. Доктор посмеялась, когда я их задавала, потому что ее клиентки уже могут лекции читать, что там и как. Но предположу, что вы как раз этого не знаете. Поэтому азы для "чайников"...
- Сделанная грудь - это на всю жизнь или надо обновлять?
На данный момент нет такого закона, согласно которому каждые 10 лет необходимо менять импланты. Современные технологии таковы, что с ними можно жить долго и счастливо, не меняя. Но раз в год необходимо проходить осмотр груди - УЗИ, так же, как и посещать гинеколога.
- Существуют лишь четыре причины делать коррекцию или замену произведенной ранее пластики груди:
1) если на УЗИ сказали, что гель видоизмененный;
2) если на УЗИ сказали, что облачко или порванное, или в нем какие-то повреждения;
3) если идет агрессивная реакция тканей на инородное тело - констатированы зажатые рубцевые капсулы (капсулы фиброза), жидкость появилась (серома) и т. д. Если организм агрессивно реагирует на инородное тело, в таком случае необходима замена импланта;
4) если женщина сама придумала, что хочет что-нибудь новенькое.
Доктор говорит что, тут - как с кремом: нет универсального, который подошел бы каждому, поэтому следить за имплантами надо всем, а менять - единицам.
Если провести параллель с телефоном - через пять лет точно будет лучшая версия, но это не значит, что сегодняшний имплант плохой и его надо менять.
Это личное дело - бежать за тенденциями или ходить всю жизнь с одним вариантом, что тоже возможно, если нет никаких противопоказаний по УЗИ.
- Девушка со сделанной грудью забеременела. Это проблема?
Никаких противопоказаний беременеть и кормить с медицинской точки зрения нет. Имплант ставится или под мышцу, или под мышечные фасции.
Он вообще не дотрагивается до железы - все молочные выходы, кровоснабжение ариолы, все функции, необходимые для кормления, не меняются.
Другое дело, что имплант - это просто подушка. Не надо преувеличивать его значение. Это подушка для живых тканей - это не значит, что положен какой-то особенный цемент, который затвердел и все теперь бесповоротно. Да, объем появился искусственно, но живая ткань - она будет меняться вместе с женщиной. Если у нее случились гормональные изменения - беременность, кормление, менопауза, старение - ткань будет меняться. Поэтому
хорошая новость для обладательниц маленькой груди - чем меньше своей мягкой ткани, тем меньше изменений произойдет в результате гормональных взрывов.
Если пришла девочка-мальчик, у которой лишь на ребрышках два сосочка - она может и 2, и 3 ребенка выкормить и ничего не поменяется со "сделанной" грудью...
👉In this case beautiful breasts have been created and added to a completely flat thorax! In medicine these cases are called total lack of an organ and many countries in the world fund this procedure from the state budget, because it is crucial for women to gain their sense of womanhood🌹 This is the result only 1 month after the augmentation! Surgery done with Natrelle 27-FX120-360 cc, anatomical, high profile implants, placing under the muscle, dual plane. . 👩🏻⚕️Surgeon: Dr. Evija Rodke – Sproģe . 📸 Photos are published with the patient’s consent. . #aestheticabeautyclinic #drrodkesproge #plasticsurgery #brastaugmentation #boobjob #plasticsurgeon #360cc #anatomicalimplants #natrelle
И наоборот, если по генетике грудь растягивается вниз, то от изменений веса, кормления мягкие ткани могут поменяться, и из-за этого бюст потеряет форму. Только с этой точки зрения лучше делать грудь после, а не до таких гормональных скачков.
- Есть ли какие-то ограничения в плане посещения бани, еще чего-то?
Никаких ограничений после пластики груди нет. Еще раз: это просто подушка, летать, нырять, загорать - можно все! Единственный момент - это инфракрасные бани, их влияние на импланты еще до конца не исследовано.
Инфракрасный луч проходит внутрь на 4 см и нагревает ткани. Никто не делал исследования, что происходит при таком нагревании, поэтому пока нет четкого ответа, насколько это опасно.
Следовательно, есть предупреждение, что лучше туда не заходить. Конечно, раз-другой - ничего страшного, просто не надо покупать абонемент.
Йога, спорт, физические нагрузки - делать можно все. Среди пациенток встречаются и профессиональные спортсменки, и пластика груди - совсем не преграда даже для гребли, например.
- Черный юмор. Говорят, если после смерти женщину будут кремировать, ее родне вынесут не урну с прахом, а урну с каучуком от импланта. Это так?
Если посмотреть, при какой температуре кремируют человеческую плоть, такой вопрос не возникнет. При таких градусах все сгорит, вынесут обычный прах. А если похоронят традиционным способом - да, через какое-то время в земле останутся две подушечки...
Did you know that cohesive gel breast implants are also known as “gummy bear” implants?🤔They are constructed from highly cohesive silicone gel, with a layered silicone outer shell that’s thicker than the gel filling inside. 👉The design gives the implants ability to maintain their shape even if their shell is broken. These qualities, similar to those of an edible gummy bear candy, give the implants their unconventional name!🐻 . #aestheticabeautyclinic #drrodkesproge #plasticsurgery #boobjob #breastimplants #breastaugmentation #gummybearimplants
- Сделанная грудь - холодная, твердая и отличается на ощупь?
Это смешно, но, как правило, это самое главное, что беспокоит мужчину. Поэтому девушки на первую консультацию часто приходят со своими партнерами, на ней представителям мужского пола дают пощупать возможные импланты. Все вдруг признают: "Ничего себе - мягенькие, тепленькие, натуральные".
Сейчас такие импланты, которые так и называются - имитация натуральной груди,
они вообще "не стоят", как арбузики (хотя по желанию это тоже возможно). Теперь импланты повторяют движения женщины. И чем больше своей ткани, тем сложнее их прощупать...
Самый большой комплимент для пластического хирурга - это когда даже гинеколог при пальпации не понимает, что грудь у женщины сделанная. И так тоже бывает.
- Главный вопрос - так сколько это стоит?
На слуху "в народе" сейчас плюс минус одна стоимость - ориентировочно 3000 евро. В клинике, в которой мы побывали, сумма несколько отличается: увеличение - 3500 евро, подтяжка - 2850-3800 EUR, а если с имплантами - 4400-4500 евро.
Но здесь и подход отличается - это окончательная цена за всю процедуру: и анализы, и перевязки, и палата, и питание, и медикаменты, и даже послеоперационное белье и обязательный визит спустя 2 месяца - так сказать, чтобы девушка могла считаться с полной корзинкой услуг.
В следующий раз Русский TVNET расскажет об опыте девушки, прошедшей через пластику груди, а также озвучит мнение мужчины, чья женщина сделала ЭТО. Оставайтесь с нами!