Модель и блогера Тару Фарес, выигравшую конкурс красоты «Мисс Багдад», застрелили в иракской столице неизвестные. 22-летнюю девушку доставили в больницу с тремя пулевыми ранениями, врачи не смогли ее спасти, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Kurdistan24.