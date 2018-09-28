Модель и блогера Тару Фарес, выигравшую конкурс красоты «Мисс Багдад», застрелили в иракской столице неизвестные. 22-летнюю девушку доставили в больницу с тремя пулевыми ранениями, врачи не смогли ее спасти, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Kurdistan24.
Полиция начала расследование случившегося. По данным источников Globo, перед убийством Фарес взяли в заложники.
В Instagram модели, на который подписаны более 2,6 миллиона человек, появилась посмертная публикация с черно-белой фотографией.
«Мы просим Аллаха простить ее и предоставить ей свою великую милость», — говорится в записи, размещенной под этим снимком.
Фарес выиграла багдадский конкурс красоты в 2015 году. Как отмечает Kurdistan24,
не так давно в Ираке при весьма загадочных обстоятельствах погибли владелец салона красоты и фэшн-эксперт.
Власти обеспокоились по поводу некоторых агрессивных групп, угрожающих людям из индустрии красоты.