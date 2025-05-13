Опасная болезнь вейперов добралась до Латвии? Комментирует Минздрав

Повальное увлечение молодежи электронными сигаретами не прошло бесследно: на мировой арене появилась серьезная легочная болезнь EVALI (E-cigarette and vaping use-associated lung injury), чреватая в том числе и летальным исходом. TVNET+ выяснил, выявлены ли случаи этого заболевания в Латвии и насколько оно опасно. А в Минздраве рассказали, какие нормативные акты готовятся, чтобы ужесточить наказание за нелегальное распространение электронных сигарет.
Однако оказалось, что вейпы отнюдь не безобидны. В 2019 году в США столкнулись со вспышкой легочных заболеваний среди молодых людей, курящих электронные сигареты, которая совпала с пиком продаж девайсов.
Симптомы EVALI похожи на симптомы острых респираторных заболеваний, бронхита или пневмонии (кашель, боль в груди, одышка, нередко температура, зачастую - кишечные расстройства, тошнота и рвота), однако осложнения могут быть тяжелыми - с обширным поражением легких и летальным исходом.
В Минздраве считают, что в Европе случаи EVALI выявляются относительно редко, но это обманчивая картина. По словам экспертов, это происходит "в первую очередь из-за отсутствия понимания и информации о характерных симптомах EVALI, в результате чего официальная статистика может не отражать истинную степень распространенности EVALI".