Если для вас термин "танец на шесте" до сих пор звучит как нечто непристойное, советуем взглянуть на фото и видео, которые убедительно доказывают, что это идеальное семейное хобби для поддержания как физичекой формы, так и отличного настроения!
Никола, ее муж Джим и их семилетняя дочь Феби увлеклись интересным акробатическим хобби - танцами на пилоне, или pole dance, которые чаще всего ассоциируются с выступлениями стриптизерш в ночных клубах. Однако это далеко не так.
Семейство тренируется на шестах, которые установлены в гостиной их дома.
Они уверены, что своим примером смогут сломать стереотип о том, что танцы на пилоне - исключительно женское занятие,
и советуют и мужчинам, и детям попробовать себя в этом физически непростом, но невероятно интересном и вдохновляющем виде спортивной активности, пишет Catersnews.com.