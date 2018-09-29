Сб, 29.09.2018
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Это не эротика, а супер-хобби, или Танцы на шесте всей семьей И для души, и для тела, и для настроения

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ФОТО: Caters News Agency/Scanpix

Если для вас термин "танец на шесте" до сих пор звучит как нечто непристойное, советуем взглянуть на фото и видео, которые убедительно доказывают, что это идеальное семейное хобби для поддержания как физичекой формы, так и отличного настроения!

Никола, ее муж Джим и их семилетняя дочь Феби увлеклись интересным акробатическим хобби - танцами на пилоне, или pole dance, которые чаще всего ассоциируются с выступлениями стриптизерш в ночных клубах. Однако это далеко не так.

Семейство тренируется на шестах, которые установлены в гостиной их дома.

Они уверены, что своим примером смогут сломать стереотип о том, что танцы на пилоне - исключительно женское занятие,

и советуют и мужчинам, и детям попробовать себя в этом физически непростом, но невероятно интересном и вдохновляющем виде спортивной активности, пишет Catersnews.com.

ФОТО: Caters News/Scanpix

ФОТО: Caters News/Scanpix

ФОТО: Caters News/Scanpix

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