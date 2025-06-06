Как справиться с сезонным выпадением волос и проблемами кожи головы

Если вы заметили, что с каждым днем на вашей расческе остается все больше волос, а прическа, кажется, теряет свою пышность, стоит задуматься о причинах проблемы. Причиной усиленного выпадения волос может быть как недостаток витаминов, так и наоборот - их передозировка, но и это далеко не все. О том, что может вызвать усиленное выпадение волос, когда следует обратить особое внимание на эту проблему и что делать, чтобы справиться с ней, рассказывает консультант по красоте Apotheka Арта Тоне.
"Осенью и весной выпадение волос усиливается. Ученые объясняют это сезонным влиянием на выработку гормонов, которое происходит при изменении продолжительности дня и уровня освещенности. Именно гормоны в организме отвечают за рост волос. Однако,
если выпадение волос затягивается или становится более выраженным, это может быть признаком неполноценного питания, стресса, гормональных колебаний или нехватки микроэлементов",
- объясняет консультант по красоте Apotheka Арта Тоне.
Естественный цикл или сигнал о проблеме
Каждый волос живет по своему циклу - растет, отдыхает и выпадает. За день может выпасть от 50 до 200 волос, и это считается нормой. Однако если выпадение становится заметно интенсивнее, например, после каждого мытья головы в руке оказывается полно волос, это может быть признаком того, что необходимо обратить внимание на уход за волосами и кожей головы - не только снаружи, но и изнутри.
Сезонное выпадение волос часто наблюдается:
- весной, когда за зиму истощаются запасы витаминов и минералов, особенно железа и витамина D;
- осенью, когда организм восстанавливается после воздействия летнего солнца и ультрафиолетовых лучей, а также перегрева.
Почему смена времен года влияет на состояние волос? "Поскольку волосы - относительно чувствительная структура, они также быстро реагируют на недостаток различных веществ в организме, гормональный дисбаланс и проблемы со здоровьем.
Очень часто неухоженные, ломкие, тонкие волосы являются признаком внутренних заболеваний, регулярного стресса или перенапряжения.
Иногда выпадение волос носит и генетический характер - это называется андрогенетической алопецией. Эта проблема чаще встречается у представителей сильного пола, когда линия роста волос постепенно отступает - сначала в области висков, затем на затылке, а позже и с макушки. Низкая температура воздуха и сухой воздух в помещении также играют свою роль. Все это может привести к повышенной ломкости волос и чувствительности кожи головы", - говорит Арта Тоне.
Она подчеркивает:
"Самое главное - обратить внимание на то, равномерно ли выпадают волосы или на определенных участках, сопровождается ли это зудом, шелушением, перхотью. Это поможет понять, идет ли речь о естественном цикле или о возможном дисбалансе кожи головы".
Шаги, которые помогут вашим волосам и коже головы
Обратите внимание на питание. Хотя внешний уход за волосами имеет большое значение, залог красоты всегда кроется внутри. Здоровые волосы растут только тогда, когда организм получает полный набор необходимых ему питательных веществ. Особенно в переходные периоды - весной и осенью - организм испытывает дефицит витаминов и минералов, которые напрямую влияют на качество и рост волос.
"Сезонные изменения могут оказать существенное влияние на состояние волос - в это время организм часто испытывает дефицит питательных веществ, и первыми об этом сигнализируют волосы.
Основой для здоровых волос является сбалансированное питание, богатое белками, железом, цинком и другими ценными питательными веществами.
В ежедневный рацион должны быть включены яйца, жирная рыба, например лосось, зеленые листовые овощи, красное мясо, семечки и орехи, а также продукты из цельного зерна", - рекомендует консультант по красоте.
Если из рациона невозможно получить все необходимые микроэлементы, на помощь могут прийти витаминные комплексы, полезные для здоровья не только волос, но и ногтей и кожи.
Чаще всего волосы выпадают из-за дефицита железа и вызываемой им анемии. Однако витамины и минеральные вещества следует употреблять разумно, так как чрезмерное их потребление может привести и к обратному эффекту. Например, злоупотребление витамином А и селеном может вызвать усиленное выпадение волос.
Если вы заметили, что ваши волосы стали неухоженными, тонкими и активнее выпадают, консультант по красоте Apotheka призывает задуматься также о дефиците других веществ:
- Цинк. Доказано - если в организме не хватает цинка, волосы становятся тусклыми и слабыми;
- Медь. Она необходима для образования пигмента, который придает волосам цвет. При недостатке меди количество пигмента в стержне волоса уменьшается;
- Марганец и железо. Эти микроэлементы помогают организму вырабатывать ферменты, участвующие в обмене веществ и обеспечивающие клетки энергией. Железо важно для образования белков, которые так необходимы для клеток волос;
- Витамин С. Это один из самых мощных антиоксидантов, который помогает защитить организм и кожу от инфекций и повышает иммунитет. Он также полезен для здоровья волос;
- Биофлавоноиды. Регулярное употребление природных антиоксидантов предотвращает повреждение клеток, в том числе и клеток волос, свободными радикалами;
- Витамины группы В, особенно витамин В12, участвуют не только в обмене углеводов, жиров и белков, но и в процессе кроветворения, работе мышц, регулируют образование и рост клеток кожи и слизистой оболочки. При недостатке витамина B12 в организме страдают красные кровяные тельца - эритроциты - они не могут поставлять кислород к тканям, в результате чего усиливается выпадение волос;
- Кремний. Без кремния стержень волоса не будет сильным и прочным;
- Витамин D. Четыре микроэлемента - железо, витамин D, витамин B12 и селен - также могут быть связаны с преждевременным появлением седины. Дополнительный прием этих веществ может помочь предотвратить раннее появление седых волос или по крайней мере замедлить его.
"Наилучшие результаты наблюдаются при приеме добавок в виде курса - не менее 2-3 месяцев подряд",
- отмечает Арта Тоне.
Бережный уход. Выбирайте шампуни и кондиционеры, предназначенные для хрупких или склонных к выпадению волос. В идеале они должны содержать кофеин, экстракт розмарина или крапивы - эти ингредиенты стимулируют микроциркуляцию кожи головы и активизируют рост волос.
Ежедневный уход за волосами для более здоровой кожи головы
Волосы начинаются с кожи головы - если она раздражена, слишком сухая или жирная, волосы не будут расти сильными и здоровыми. Именно поэтому уход за кожей головы является неотъемлемой частью ежедневного ухода за волосами.
Рекомендуемый для поддержания здоровья волос ежедневный уход:
Очищение: если волосы сухие, ломкие или секутся, выбирайте специализированные средства по уходу за волосами, содержащие липиды, кератин, коллаген, витамины, аминокислоты, растительные масла, которые разглаживают и укрепляют структуру волос. Не рекомендуется использовать средства с сильным ароматом или цветом, так как химические добавки могут раздражать кожу головы;
Пилинг кожи головы 1 раз в неделю: чтобы усилить действие питательных и восстанавливающих средств, рекомендуется 1-2 раза в неделю очищать кожу головы с помощью скраба для волос - это предотвратит появление перхоти. Если очищающее средство вызывает дискомфорт, зуд или ощущение стягивания кожи, обязательно смените шампунь;
Ополаскивание теплой водой: горячая вода смывает защитный слой кожного сала, тем самым повышая активность сальных желез. Как следствие - волосы быстрее становятся грязными и жирными, поэтому лучше мыть их теплой водой;
Маски для волос: если волосы повреждены, используйте курс соответствующих масок или масел для волос. Эти средства следует наносить на кончики волос, чтобы избежать жирности у корней. После этого вымойте волосы шампунем для глубокого очищения;
Массаж кожи головы. Легкий массаж щеткой или подушечками пальцев в течение 5-10 минут в день может значительно улучшить кровообращение в волосяных фолликулах. Это простой ритуал с очень мощным эффектом - как для кожи головы, так и для снятия стресса и улучшения самочувствия. Для еще большего эффекта рекомендуется сочетать массаж с сывороткой, стимулирующей рост волос, или натуральным маслом, например, расторопши или розмарина;
Термозащита: перед сушкой феном или иной тепловой укладкой волос используйте термозащитные средства. Они содержат вещества, которые покрывают каждый волос, образуя вокруг него защитную пленку, создавая тем самым прочный защитный слой от воздействия тепла и не позволяя волосам при жаре терять естественную влагу и становиться сухими;
Отказ от тугих причесок: слишком туго завязанные волосы создают механический стресс для структуры волос и могут способствовать их выпадению, особенно в области лба.
"Благополучие кожи головы начинается с нежности - как в выборе средств, так и в самом подходе к уходу.
Если появляется ощутимый зуд, шелушение или дискомфорт - это сигнал о том, что коже нужна помощь".
Каких результатов ожидать?
Регулярный уход и осознанный подход помогут не только уменьшить выпадение, но и:
- улучшить густоту и толщину волос;
- сделать волосы более блестящими и эластичными;
- восстановить комфорт кожи головы - без зуда, перхоти и повышенной жирности.
"Уход за волосами и кожей головы - это инвестиции в будущее. Мы не можем контролировать погоду или количество солнца, но мы можем контролировать свои действия. Начав ухаживать за волосами сейчас, вы заметите видимую разницу уже через несколько месяцев - ваши волосы станут более сильными, густыми и блестящими", - уверяет Арта Тоне.
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Статья подготовлена совместно с Apotheka.
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