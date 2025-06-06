Факты о деле Тиммы: адвокат раскрывает новые подробности

Отец покойного баскетболиста Яниса Тиммы Райтис разместил в своем Instagram сюжет, где адвокат Маргарита Гаврилова комментирует ход дела семьи спортсмена против Анны Седоковой.
Анне Седоковой направлена досудебная претензия. Об этом уже ранее заявляла адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова.
В видеосюжете, который разместил отец баскетболиста Райтис, говорится, что "если с момента получения письма от Седоковой или ее адвоката не поступит официальный ответ, то в таком случае будет подано исковое заявление в суд".