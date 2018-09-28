Сб, 29.09.2018
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В Петербурге закрывают Англо-американскую школу

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ФОТО: Peter Kovalev/TASS/Scanpix

Частную англо-американскую школу в Санкт-Петербурге, где более 40 лет получали образование дети консульских сотрудников и бизнесменов, закрыли вслед за генконсульством США, передает ТАСС. В школе обучались около 140 детей дипломатов из нескольких консульств и бизнесменов, которые в настоящее время вынуждены прекратить учебный процесс.

Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге было закрыто 31 марта в качестве ответной меры за закрытие российского генконсульства в Сиэтле. С 1 августа этого года официально прекратило свою работу генеральное консульство Великобритании.

"В связи с тем, что Англо-американская школа в Санкт-Петербурге является структурным подразделением Генерального консульства США в Санкт-Петербурге, то после закрытия данного консульского учреждения отсутствуют юридические основания для функционирования школы", - сообщили агентству в пресс-службе комитета по внешним связям.

Там также заявили, что дополнительные напоминания от подведомственного учреждения "Инпредсервис" в адрес руководства школы о предстоящем прекращении договора аренды направлялись заранее, передает Newsru.com.

В комитете отметили, что срок окончания договора был изначально указан в договоре, но конкретную дату не назвали.

"Сроки и условия вывоза мебели и оргтехники из помещений являются предметом для обсуждения между хозяйствующими субъектами. Вопрос относительно дальнейшего использования здания будет решен профильными комитетами администрации Санкт-Петербурга", - сообщили в профильном комитете в ответ на запрос агентства.

Англо-американская школа в Петербурге является филиалом московской школы, которая была основана в 1949 году. По данным местных СМИ, петербургская школа работает с 1975 года, а срок договора истек 27 сентября текущего года.

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