В Петербурге закрывают Англо-американскую школу

Частную англо-американскую школу в Санкт-Петербурге, где более 40 лет получали образование дети консульских сотрудников и бизнесменов, закрыли вслед за генконсульством США, передает ТАСС. В школе обучались около 140 детей дипломатов из нескольких консульств и бизнесменов, которые в настоящее время вынуждены прекратить учебный процесс.
Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге было закрыто 31 марта в качестве ответной меры за закрытие российского генконсульства в Сиэтле. С 1 августа этого года официально прекратило свою работу генеральное консульство Великобритании.
"В связи с тем, что Англо-американская школа в Санкт-Петербурге является структурным подразделением Генерального консульства США в Санкт-Петербурге, то после закрытия данного консульского учреждения отсутствуют юридические основания для функционирования школы", - сообщили агентству в пресс-службе комитета по внешним связям.
Там также заявили, что дополнительные напоминания от подведомственного учреждения "Инпредсервис" в адрес руководства школы о предстоящем прекращении договора аренды направлялись заранее, передает Newsru.com.
В комитете отметили, что срок окончания договора был изначально указан в договоре, но конкретную дату не назвали.
"Сроки и условия вывоза мебели и оргтехники из помещений являются предметом для обсуждения между хозяйствующими субъектами. Вопрос относительно дальнейшего использования здания будет решен профильными комитетами администрации Санкт-Петербурга", - сообщили в профильном комитете в ответ на запрос агентства.
Англо-американская школа в Петербурге является филиалом московской школы, которая была основана в 1949 году. По данным местных СМИ, петербургская школа работает с 1975 года, а срок договора истек 27 сентября текущего года.