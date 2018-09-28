В Петербурге закрывают Англо-американскую школу

Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге было закрыто 31 марта в качестве ответной меры за закрытие российского генконсульства в Сиэтле. С 1 августа этого года официально прекратило свою работу генеральное консульство Великобритании.

"В связи с тем, что Англо-американская школа в Санкт-Петербурге является структурным подразделением Генерального консульства США в Санкт-Петербурге, то после закрытия данного консульского учреждения отсутствуют юридические основания для функционирования школы", - сообщили агентству в пресс-службе комитета по внешним связям.

Там также заявили, что дополнительные напоминания от подведомственного учреждения "Инпредсервис" в адрес руководства школы о предстоящем прекращении договора аренды направлялись заранее, передает Newsru.com.

В комитете отметили, что срок окончания договора был изначально указан в договоре, но конкретную дату не назвали.

"Сроки и условия вывоза мебели и оргтехники из помещений являются предметом для обсуждения между хозяйствующими субъектами. Вопрос относительно дальнейшего использования здания будет решен профильными комитетами администрации Санкт-Петербурга", - сообщили в профильном комитете в ответ на запрос агентства.