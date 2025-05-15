Новая схема обмана: мошенники действуют от имени телекоммуникационной компании

Как рассказал руководитель процессов внутренней безопасности компании Херманис Эриньш, это новая, более изощренная схема, при которой мошенники совершают несколько последовательных звонков и целенаправленно отвлекают внимание клиента.

"Общаясь с клиентами, мошенники говорят на латышском языке, утверждая, что срок действия договора подходит к концу. В ходе разговора предлагаются якобы выгодные условия, создавая иллюзию доверия. Например, один из клиентов получил звонок с предложением перезаключить договор и получить специальные скидки, но только при условии, что все оформляется по телефону. Мошенник попросил подтвердить личность через Smart-ID - клиент выполнил это, но вскоре заподозрил неладное и прервал звонок.

Однако спустя короткое время последовал новый звонок - теперь уже с "предупреждением", что предыдущий был мошенническим. Звонивший настоятельно требовал срочно войти в интернет-банк, утверждая, что необходимо немедленно действовать, чтобы избежать финансовых потерь.

В течение всей ситуации было несколько повторных звонков, создававших напряжение и не дававших клиенту возможности связаться с банком или компетентными органами", - рассказал Эриньш.