Новая схема обмана: мошенники действуют от имени телекоммуникационной компании

Поставщик электронных коммуникаций Bite Latvija в последние дни зафиксировал новую волну телефонного мошенничества - злоумышленники, выдавая себя за сотрудников компании, используют вымышленные истории и психологическое давление, чтобы выманить у клиентов персональные данные.
Как рассказал руководитель процессов внутренней безопасности компании Херманис Эриньш, это новая, более изощренная схема, при которой мошенники совершают несколько последовательных звонков и целенаправленно отвлекают внимание клиента.
"Общаясь с клиентами, мошенники говорят на латышском языке, утверждая, что срок действия договора подходит к концу. В ходе разговора предлагаются якобы выгодные условия, создавая иллюзию доверия. Например, один из клиентов получил звонок с предложением перезаключить договор и получить специальные скидки, но только при условии, что все оформляется по телефону. Мошенник попросил подтвердить личность через Smart-ID - клиент выполнил это, но вскоре заподозрил неладное и прервал звонок.
Однако спустя короткое время последовал новый звонок - теперь уже с "предупреждением", что предыдущий был мошенническим. Звонивший настоятельно требовал срочно войти в интернет-банк, утверждая, что необходимо немедленно действовать, чтобы избежать финансовых потерь.
В течение всей ситуации было несколько повторных звонков, создававших напряжение и не дававших клиенту возможности связаться с банком или компетентными органами", - рассказал Эриньш.
Он добавил, что клиент, заподозрив мошенничество, обратился в центр обслуживания клиентов Bite Latvija и в Государственную полицию, чтобы убедиться, что от его имени не совершались противоправные действия.
"Опасность этой схемы в том, что человеком профессионально манипулируют, снижая бдительность и шаг за шагом направляя к действиям, которые могут привести к утечке персональных данных, доступу к банковским счетам или нежелательному заключению договоров", - отметил Эриньш.
Компания Bite Latvija призывает к особой осторожности: сотрудники компании запрашивают Smart-ID только в центре поддержки и только в случае, если клиент не может предоставить заранее согласованные идентификаторы, такие как пароль или номер клиента.
Если возникают сомнения в подлинности звонка - немедленно прерывайте разговор и свяжитесь с Bite Latvija по номеру 1601.
Не отвечайте на подозрительные звонки и завершайте разговор, если на вас оказывается давление с требованием "срочно" что-либо сделать.
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