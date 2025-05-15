Под Резекне откроют военную среднюю школу

Средняя школа имени полковника Оскара Калпакса - хороший пример того, как приумножать патриотизм в молодых людях и побуждать их заняться военной карьерой.

Заметен интерес молодежи к военному образованию, поэтому принято решение и в Латгале создать школу по образцу средней школы Калпакса, заявил министр обороны Андрис Спрудс.

Министерство обороны провело оценку школ Латгальского региона в соответствии с потребностями и критериями школы. Во время обследования самоуправления также подали заявки на рассмотрение своей инфраструктуры. На основании полученной информации наиболее соответствующей была признана Малтская средняя школа в Резекненском крае.

В новой школе, которой планируется присвоить имя генерала Петериса Радзиньша, изучение общеобразовательных предметов будет сочетаться с освоением военных навыков, что позволит ученикам развивать лидерские способности, чувство ответственности и физические способности. Планируется, что в первый учебный год будет принято до 30 воспитанников.