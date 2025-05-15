Видео Зеленский направил на переговоры с РФ делегацию во главе с министром обороны

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в четверг опроверг, что Путин может лично приехать на переговоры, но сообщил, что накануне вечером он провел совещание по подготовке к переговорам. В обсуждении участвовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, командующий Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и директор ФСБ Александр Бортников.

По данным украинской общественной телерадиокомпании "Суспильне", ссылающейся на источник, знакомый с позицией Украины, украинская делегация готова обсуждать 30-дневное прекращение огня.

Эксперты не исключают, что после первых встреч делегаций низкого уровня в этом переговорном цикле могут последовать переговоры на более высоком уровне.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что может приехать в Турцию, если в ходе прямых переговоров между Россией и Украиной будет достигнут прогресс.

Сейчас в Турции находится госсекретарь США Марко Рубио, который участвует в встрече глав МИД стран НАТО в Анталье.