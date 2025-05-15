Видео Зеленский направил на переговоры с РФ делегацию во главе с министром обороны

Украинская делегация в четверг, 15 мая, встретится с представителями России в Стамбуле для участия в первых прямых мирных переговорах за последние три года.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Главой украинской делегации будет министр обороны Рустем Умеров. По словам Зеленского, делегация уполномочена обсуждать вопрос прекращения огня.
Президент Украины подчеркнул, что Россия не настроена серьезно на переговоры, однако он по-прежнему готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
I had a good and productive meeting with President of Türkiye @RTErdogan in Ankara. It focused on bringing peace closer and guaranteeing security.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2025
I thank President Erdoğan and all of Türkiye for their support of our state, and for supporting all the real steps toward a full,… pic.twitter.com/dk3lPdooJE
Между тем, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва готова к возможным компромиссам и их обсуждению.
До последнего момента Кремль не раскрывал состав российской делегации, но вечером в среду стало известно, что ее возглавит помощник Путина Владимир Мединский. В состав также войдут замглавы МИД Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин и глава военной разведки (ГРУ) Игорь Костюков.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в четверг опроверг, что Путин может лично приехать на переговоры, но сообщил, что накануне вечером он провел совещание по подготовке к переговорам. В обсуждении участвовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, командующий Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и директор ФСБ Александр Бортников.
По данным украинской общественной телерадиокомпании "Суспильне", ссылающейся на источник, знакомый с позицией Украины, украинская делегация готова обсуждать 30-дневное прекращение огня.
Эксперты не исключают, что после первых встреч делегаций низкого уровня в этом переговорном цикле могут последовать переговоры на более высоком уровне.
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что может приехать в Турцию, если в ходе прямых переговоров между Россией и Украиной будет достигнут прогресс.
Сейчас в Турции находится госсекретарь США Марко Рубио, который участвует в встрече глав МИД стран НАТО в Анталье.
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