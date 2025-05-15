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Решение комитета: шесть средних школ в Риге будут преобразованы в основные

Школьный класс. Иллюстративное фото.
Школьный класс. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы сегодня, 15 мая, одобрил преобразование шести средних школ столицы в основные школы.

Рижская 15-я средняя школа будет преобразована в Рижскую 15-ю основную школу, Рижская 47-я средняя школа - в 47-ю основную, 86-я средняя школа - в 86-ю основную, 89-я средняя школа - в Рижскую основную школу "Гайльэзерс".

Рижская Анниньмуйжская средняя школа будет переименована в Рижскую Анниньмуйжскую новую основную школу, а Рижская Кенгарагская средняя школа - в Рижскую Кенгарагскую основную школу.

Окончательное решение по преобразованию должны принять депутаты на заседании думы.

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