В банкомате Эстонии нашли фальшивые деньги

Купюру с признаками подделки обнаружили 20 сентября после того, как сотрудники организующей перевозку наличных денег компании доставили деньги для проверки из банкомата в Тартуский центр наличных денег.

По словам старшего следователя Лыунаской префектуры Марис Оргусааре, при проверке выяснилось, что кто-то внес в банкомат 50-евровую купюру с признаками подделки.

Фальшивые деньги были направлены на экспертизу и было начато уголовное производство.