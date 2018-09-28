Сб, 29.09.2018
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В банкомате Эстонии нашли фальшивые деньги

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Raha. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Arvo Meeks

В находящемся в эстонском Отепя на Липувяльяк банковском автомате нашли поддельную 50-евровую купюру, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Купюру с признаками подделки обнаружили 20 сентября после того, как сотрудники организующей перевозку наличных денег компании доставили деньги для проверки из банкомата в Тартуский центр наличных денег.

По словам старшего следователя Лыунаской префектуры Марис Оргусааре, при проверке выяснилось, что кто-то внес в банкомат 50-евровую купюру с признаками подделки.

Фальшивые деньги были направлены на экспертизу и было начато уголовное производство.

Возможность, что поддельные деньги могли пойти в оборот из банкомата, Оргусаар исключает.

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