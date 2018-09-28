В банкомате Эстонии нашли фальшивые деньги
28 сентября 2018, 8:52
В находящемся в эстонском Отепя на Липувяльяк банковском автомате нашли поддельную 50-евровую купюру, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Купюру с признаками подделки обнаружили 20 сентября после того, как сотрудники организующей перевозку наличных денег компании доставили деньги для проверки из банкомата в Тартуский центр наличных денег.
По словам старшего следователя Лыунаской префектуры Марис Оргусааре, при проверке выяснилось, что кто-то внес в банкомат 50-евровую купюру с признаками подделки.
Фальшивые деньги были направлены на экспертизу и было начато уголовное производство.
Возможность, что поддельные деньги могли пойти в оборот из банкомата, Оргусаар исключает.