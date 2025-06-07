Трамп готов ввести новые санкции против России "в случае необходимости"

Президент США Дональд Трамп заявил, что "в случае необходимости" введет дополнительные санкции против России, если война с Украиной не прекратится.
"Если я решу, что Россия не подпишет соглашение или не остановит кровопролитие, я этим воспользуюсь, если потребуется", - сказал он журналистам на борту самолета Air Force One.
Он добавил, что сенаторы, многие из которых подписали законопроект об ужесточении санкций против России, оставляют окончательное решение за ним.
"Я с ними об этом не говорил. У них есть законопроект, но решение будет зависеть от меня, это мой выбор. Они поступили так, и это сэкономит много времени, если бы это произошло. Поэтому я доволен. Я еще не решил задействовать его. Это очень сильный законопроект", - добавил он.
США уже подготовили санкционный законопроект против России, который должны одобрить Конгресс и Белый дом.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддержал идею введения новых жестких санкций против России. "Есть много членов Конгресса, которые хотят, чтобы мы ввели максимально строгие санкции против России. И я это поддерживаю", - сказал он журналистам.
Тем временем газета The Wall Street Journal сообщает, что Белый дом тайно оказывает давление на сенатора Линдси Грэма, чтобы он значительно ослабил санкционный законопроект против России.
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