Трамп готов ввести новые санкции против России "в случае необходимости"

"Если я решу, что Россия не подпишет соглашение или не остановит кровопролитие, я этим воспользуюсь, если потребуется", - сказал он журналистам на борту самолета Air Force One.

Он добавил, что сенаторы, многие из которых подписали законопроект об ужесточении санкций против России, оставляют окончательное решение за ним.

"Я с ними об этом не говорил. У них есть законопроект, но решение будет зависеть от меня, это мой выбор. Они поступили так, и это сэкономит много времени, если бы это произошло. Поэтому я доволен. Я еще не решил задействовать его. Это очень сильный законопроект", - добавил он.

США уже подготовили санкционный законопроект против России, который должны одобрить Конгресс и Белый дом.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддержал идею введения новых жестких санкций против России. "Есть много членов Конгресса, которые хотят, чтобы мы ввели максимально строгие санкции против России. И я это поддерживаю", - сказал он журналистам.

Тем временем газета The Wall Street Journal сообщает, что Белый дом тайно оказывает давление на сенатора Линдси Грэма, чтобы он значительно ослабил санкционный законопроект против России.