Политолог назвал фундаментальную ошибку, допущенную ЦИК перед выборами

Делать необоснованное заявление о внешней угрозе избирательной системе - фундаментальная ошибка, заявил агентству LETA политолог и директор агентства по связям с общественностью Mediju tilts Филипп Раевский, комментируя заявления Центральной избирательной комиссии в связи с неполадками в электронных системах, обслуживающих выборы.
ЦИК в середине недели, после того, как в электронной системе для проведения выборов в очередной раз возникли проблемы, сообщила о внешней угрозе для системы, но позже отозвала это заявление
На вопрос о том, не подорвут ли проблемы с Электронным онлайн-регистром избирателей (ETVR) доверие людей к избирательному процессу, политолог ответил отрицательно. Он отметил довольно высокую явку на предварительном голосовании в Риге. По его мнению, это говорит о том, что люди пользуются возможностью проголосовать заранее, чтобы не стоять в очередях в день голосования. Раевский считает, что, если бы выборы проходили в один день и проблемы с ETVR возникли бы тогда, негативные последствия были бы более значительными.
Эксперт приветствовал тот факт, что гражданам была предоставлена возможность проголосовать заранее, и выразил надежду, что в субботу, официальный день голосования, все пройдет хорошо, поскольку ETVR - это новинка. Он отметил, что, например, по сравнению с Эстонией Латвия довольно поздно внедрила электронную систему. По мнению политолога, не существует системы, которая бы работала без проблем с самого начала, особенно если продуман аспект безопасности выборов.
Отвечая на вопрос, какова будет явка в целом, Раевский отметил, что на предыдущих выборах в Риге проголосовало 45% жителей. Политолог надеется, что в этом году на муниципальных выборах явка превысит 45%. По его мнению, если посмотреть на явку в региональных городах, то участие будет зависеть от масштаба интриги; например, в Риге интрига по поводу того, кто победит на этих выборах, огромна.
"Если мы вспомним выборы 2021 года, то они проходили при мерах безопасности в связи с Covid-19. Кроме того, на выборах не было Риги, что в целом снизило присутствие темы местных выборов в медиапространстве, поэтому результаты оказались довольно плохими. Учитывая интригу вокруг результатов выборов в столице, это может "подтолкнуть" людей на избирательные участки и в других частях Латвии, потому что они тоже хотят участвовать в шоу под названием выборы", - считает политолог.
По данным ЦИК, в ходе предварительного голосования, которое началось в понедельник, 2 июня, проголосовали 221 949 избирателей, или 16,12%. Наибольшая активность была в Риге, где за пять дней проголосовали 19,14% жителей, далее следуют Видземе - 16,26%, Латгале - 14,42%, Земгале - 13,57% и Курземе - 13,52%.
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