Политолог назвал фундаментальную ошибку, допущенную ЦИК перед выборами

ЦИК в середине недели, после того, как в электронной системе для проведения выборов в очередной раз возникли проблемы, сообщила о внешней угрозе для системы, но позже отозвала это заявление

На вопрос о том, не подорвут ли проблемы с Электронным онлайн-регистром избирателей (ETVR) доверие людей к избирательному процессу, политолог ответил отрицательно. Он отметил довольно высокую явку на предварительном голосовании в Риге. По его мнению, это говорит о том, что люди пользуются возможностью проголосовать заранее, чтобы не стоять в очередях в день голосования. Раевский считает, что, если бы выборы проходили в один день и проблемы с ETVR возникли бы тогда, негативные последствия были бы более значительными.