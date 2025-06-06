Предполагаемая дочь Путина работает в парижской галерее, где выставляются антивоенные художники

В парижской галерее L Galerie, где среди прочего выставляют работы российских и украинских антивоенных художников, работает предполагаемая внебрачная дочь российского диктатора Владимира Путина Елизавета Кривоногих, также известная как Елизавета Руднова и Луиза Розова. Об этом пишет портал "Медуза".
Изначально об этом рассказала в посте на Facebook писательница и поэтесса Настя Родионова, живущая во Франции. По ее словам, до нее "дошел слух" о том, что одна из сотрудниц L Galerie представляется Елизаветой Рудновой. Родионова заявила, что обнародовала эту информацию, чтобы у художников, которые хотят выставляться в этой галерее, был выбор, нужно ли им такое сотрудничество.
Директор ассоциации Lʼassociation, в которую входит L Galerie, Дмитрий Долинский подтвердил, что Лиза Руднова, дочь Светланы Кривоногих, работает в галерее ассистентом менеджера. По его словам, она проходит стажировку как студентка. Он не видит в этой ситуации этических проблем. Долинский сообщил, что девушка уже долгое время не живет в России и не замечена в поддержке политики Кремля или вторжения РФ в Украину.
"Я считаю, что сын за отца не отвечает. Даже если гипотетически предположить, что [Елизавета действительно дочь Путина], хотя никаких доказательств ни у кого нет, то мы должны всех расстрелять, как семью Романовых? Что я должен был ей сказать? Что из-за того, какая у вас мама, я вас не могу взять на работу? Мы не берем на работу мам", - сказал Долинский в разговоре с "Медузой". Он отметил, что, если бы он по этой причине отказал соискателю, его как работодателя могли бы наказать французские власти.
"Она жила с мамой и своего отца не знает", - добавил он.
Источники "Медузы" в парижском художественном сообществе хорошо отзывались о Рудновой, характеризуя ее как интеллигентную и чуткую девушку.
В конце 2024 года украинский телеканал ТСН выяснил, что предполагаемая внебрачная дочь российского диктатора Владимира Путина 21-летняя Елизавета Кривоногих живет в Париже и использует документы на имя других людей.
В соцсетях Кривоногих зарегистрирована как Луиза Розова, это является и ее диджейским псевдонимом, в свою очередь, летает она по паспорту на имя Елизаветы Олеговны Рудновой. Под этой же фамилией она училась в Париже в школе менеджмента и искусства ICART.
Олег Руднов был близким другом Путина, руководителем петербургских СМИ. Он умер в 2015 году. Издание "Проект" писало, что Руднов выполнял конфиденциальные задачи Путина - в частности, на его имя, по словам исследователей, приобретена недвижимость для близких к президенту людей, в том числе и Светланы Кривоногих.
Издание "Агентство" исследовало утечки из баз данных авиаперевозок и обнаружило, что "Елизавета Олеговна Руднова", у которой та же дата рождения, что и у Елизаветы Кривоногих, покупая билеты, указала тот же номер телефона, что у Кривоногих. Журналисты выяснили, что этот номер зарегистрировали и другие пользователи - "Розова Елизавета Владимировна" и "Розова Луиза Владимировна". Этот псевдоним абонент использовал и для заказа продуктов питания и покупок в интернет-магазинах.
Кроме того, "Елизавета Олеговна Руднова" с той же датой рождения, что и Кривоногих, пользовалась услугами клиники Helix. В списках ее пациентов есть как "Елизавета Владимировна Руднова", так и "Елизавета Владимировна Розова".
То, что у Путина, возможно, есть еще одна тайная семья, обнаружило в 2020 году издание "Проект". Согласно полученной в ходе расследования информации, Путин и его многолетняя подруга Светлана Кривоногих были близки в конце девяностых и в нулевых годах. Кривоногих в 2003 году родила дочь Елизавету. В ее свидетельстве о рождении вписано отчество "Владимировна", а в графе "отец" стоит прочерк.
Бизнес-активы семьи Кривоногих "Проект" оценил примерно в 100 миллионов долларов.
На Светлану Кривоногих с 2023 года наложены санкции Великобритании и Канады.
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