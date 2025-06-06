Предполагаемая дочь Путина работает в парижской галерее, где выставляются антивоенные художники

Изначально об этом рассказала в посте на Facebook писательница и поэтесса Настя Родионова, живущая во Франции. По ее словам, до нее "дошел слух" о том, что одна из сотрудниц L Galerie представляется Елизаветой Рудновой. Родионова заявила, что обнародовала эту информацию, чтобы у художников, которые хотят выставляться в этой галерее, был выбор, нужно ли им такое сотрудничество.

Директор ассоциации Lʼassociation, в которую входит L Galerie, Дмитрий Долинский подтвердил, что Лиза Руднова, дочь Светланы Кривоногих, работает в галерее ассистентом менеджера. По его словам, она проходит стажировку как студентка. Он не видит в этой ситуации этических проблем. Долинский сообщил, что девушка уже долгое время не живет в России и не замечена в поддержке политики Кремля или вторжения РФ в Украину.