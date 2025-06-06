В окрестностях Риги пройдут учения по обезвреживанию взрывоопасных предметов

С 9 по 20 июня в окрестностях Риги служащие Национальных вооруженных сил (НВС) и земессарги будут совершенствовать свои навыки по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов, сообщает НВС.
С начала года специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ отреагировали на 439 вызовов. В общей сложности было уничтожено 1794 единицы взрывоопасных предметов и 7103 единицы винтовочных боеприпасов.
В Латвии до сих пор насчитывается более 100 тысяч гектаров земли, загрязненной различными взрывоопасными предметами времен Первой и Второй мировых войн и периода оккупации. Ежегодно специалисты уничтожают тысячи оставшихся с тех времен взрывоопасных предметов.
Жители должны помнить, что, обнаружив взрывоопасный предмет, они не должны его трогать, пытаться разобрать или передвинуть. Место, где был найден предмет, следует огородить и по возможности обозначено.
О находке нужно сообщить в ближайшее отделение Госполиции (телефон 110) или по телефону 112, предоставив краткое описание найденного предмета. После этого нужно будет следовать полученным инструкциям. На место происшествия прибудут специалисты, которые обезвредят найденные предметы.
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