Невролог Вишкерс проиграл суд. Прошлый приговор остается в силе

Невролог Леонид Вишкерс проиграл суд, где оспаривал административное наказание, наложенное Инспекцией здоровья (VI) за возможные нарушения в отношении пациенток, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.
VI временно запретила Вишкерсу работать из-за предполагаемых сексуальных попыток гипноза пациенток, ранее писал Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica.
Как отмечает LTV, врач оспаривал решение VI, предусматривавшее полугодовой запрет на медицинскую практику. Несвязанные между собой пациентки обратились в Государственную полицию, заявив о возможных сексуальных домогательствах. По этому факту все еще ведется уголовное расследование.
В прошлом году VI усмотрела в действиях врача нарушения, назначив Вишкерсу и штраф, и запрет на шесть месяцев лечить людей. Вишкерс подал иск. VI подтвердила Panorāma, что ее решение оставлено в силе и, по мнению суда, инспекция действовала законно и обоснованно.
Рижский окружной суд изменил постановление VI только в части суммы штрафа, сократив его наполовину - до 500 евро; остальное признано законным. Суд своего решения не комментирует.
Обжаловать вердикт можно за десять дней. Пока у Вишкера остается право подать апелляцию, запрет не вступил в силу, и врач может работать.
Как писал Re:Baltica, центр собрал истории нескольких незнакомых друг с другом женщин о визитах к Вишкерсу. Они утверждают, что доктор без разрешения прикасался к ним, говорил фразы сексуального характера и пытался гипнотизировать. Он щелкал их спины, касался груди и талии, рассказывал о методах расслабления и упоминал оргазм. Свидетельства охватывают не меньше шести лет.
Хотя большинство героинь не подавали официальных жалоб, желая забыть травмирующий опыт, две женщины обратились в Государственную полицию, VI и Латвийское общество врачей.
Учреждения уже знали о методах Вишкерса, но не приостановили его работу. Первую жалобу VI получила еще в 2020 году. Тогда инспекторы поговорили с начальницей Вишкерса, членом правления и совладельцем MFD Veselības grupa Галиной Мурачковской, которая заверила, что с персоналом обсудили нормы этики.
Вторую жалобу VI получила в 2022 году. По итогам обеих инспекция наказала врача не за прикосновения или упоминания оргазма, а за практику гипноза без сертификата - за что полагается штраф в 200 евро. Работодателям об этом не сообщили. VI уведомила Обществу врачей, но там нарушений не нашли. Полиция тоже отказалась начинать расследование, не усмотрев состава преступления.
Вишкерс работал в учреждениях MFD Veselības grupa, поликлиниках Veselības centru apvienība (VCA), Центре семейного здоровья, Тукумской больнице и недолго - в Национальном центре психического здоровья. Описанные Re:Baltica случаи произошли в разных поликлиниках MFD и VCA в Риге и Кекаве.
В конце 2022 года Вишкерс покинул сеть MFD, по его словам - из-за зарплаты. Руководитель отдела персонала MFD Яна Бертуле-Гержова сказала Re:Baltica, что это случилось после жалоб пациентов, а совладелец и глава совета группы Наталья Точиленко заявила об обоюдном соглашении.
Позже Вишкерс устроился в поликлиники VCA. Одна из женщин осенью 2023-го пожаловалась директору VCA Dole на поведение врача. После запроса VI руководство VCA проверило его работу и не нашло доказательств, что он обследует пациентов вопреки профстандартам.
Рассмотрев жалобы, VI в декабре оштрафовала врача на 1000 евро и впервые лишила медика права лечить людей на полгода - это минимальный срок, предусмотренный законом.
Вишкерс отвергает обвинения: если бы он вел себя так, как описывают пациентки, те, по его словам, "поступили бы иначе". Попыток гипноза он не признает, называя свои действия медитацией.
В начале этого года врач сам ушел со всех мест работы.
Re:Baltica отмечает, что дело перекликается с историей иммунолога Евгения Никифоренко: разница лишь в том, что Никифоренко касался гениталий пациенток. Сейчас он обвиняется в сексуальном насилии, дело рассматривает суд первой инстанции.
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