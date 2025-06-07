Невролог Вишкерс проиграл суд. Прошлый приговор остается в силе

Хотя большинство героинь не подавали официальных жалоб, желая забыть травмирующий опыт, две женщины обратились в Государственную полицию, VI и Латвийское общество врачей.

Учреждения уже знали о методах Вишкерса, но не приостановили его работу. Первую жалобу VI получила еще в 2020 году. Тогда инспекторы поговорили с начальницей Вишкерса, членом правления и совладельцем MFD Veselības grupa Галиной Мурачковской, которая заверила, что с персоналом обсудили нормы этики.

Вторую жалобу VI получила в 2022 году. По итогам обеих инспекция наказала врача не за прикосновения или упоминания оргазма, а за практику гипноза без сертификата - за что полагается штраф в 200 евро. Работодателям об этом не сообщили. VI уведомила Обществу врачей, но там нарушений не нашли. Полиция тоже отказалась начинать расследование, не усмотрев состава преступления.

Вишкерс работал в учреждениях MFD Veselības grupa, поликлиниках Veselības centru apvienība (VCA), Центре семейного здоровья, Тукумской больнице и недолго - в Национальном центре психического здоровья. Описанные Re:Baltica случаи произошли в разных поликлиниках MFD и VCA в Риге и Кекаве.

В конце 2022 года Вишкерс покинул сеть MFD, по его словам - из-за зарплаты. Руководитель отдела персонала MFD Яна Бертуле-Гержова сказала Re:Baltica, что это случилось после жалоб пациентов, а совладелец и глава совета группы Наталья Точиленко заявила об обоюдном соглашении.