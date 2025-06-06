Две партии призвали к бойкоту дебатов на LTV, если на них придет Росликов

В совместном заявлении для прессы партии выразили опасения, что "выходка Росликова в Сейме была заранее спланированным актом по разжиганию национальной ненависти", за которое лидера партии "Стабильности!" следовало бы наказать. Кроме того, по мнению партий, "Стабильности!" не должна продолжать получать государственное финансирование.

"Если LTV, которое содержится на деньги налогоплательщиков […], сегодня даст платформу, где ему еще выступать и проповедовать дальше свои идеи, то латвийская "пятая колонна" получит новый толчок и наша внутренняя безопасность станет еще более хрупкой", - сказано в заявлении.

Обе партии призывают другие политические силы взвесить это предложение, поскольку оно касается основных ценностей, достоинства и чести государства, а также безопасности жителей Латвии.

Как сообщалось, Центр государственного языка по поводу высказываний депутата Сейма Росликова с трибуны Сейма начнет процесс об административном правонарушении.