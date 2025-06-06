Главное за 6 июня Центр госязыка проверяет Росликова, день тишины перед выборами и Трамп поссорился с Маском

В стране наступил день тишины перед муниципальными выборами, Центр госязыка ополчился на депутата Алексея Росликова, а Раймонд Паулс в интервью TVNET+ назвал артиста номер один в Латвии. Об этих и других новостях пятницы, 6 июня, - в традиционном вечернем дайджесте RUS TVNET.
Новости Латвии:
В пятницу, 6 июня, и в субботу, в сам день выборов, запрещено размещать агитационные материалы в общественном пространстве, напомнили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
Центр государственного языка (VVC) начнет административное производство в отношении депутата Сейма Алексея Росликова ("Стабильности!") из-за его высказываний с трибуны парламента, сообщила директор центра Инесе Мухка.
Рижский районный суд обязал компанию Zeninvest выплатить компенсацию в размере 27 500 евро в пользу государства и постановил конфисковать земельный участок, на котором рос уничтоженный дуб, сообщает агентство LETA.
Автобус, перевозивший детей, неоднократно совершил рискованный обгон на Лиепайском шоссе (A9), где из-за безрассудного поведения водителей регулярно происходят тяжелые аварии, сообщает передача Bez Tabu.
3 июня в гостинице Radisson Blu Latvija прошла пресс-конференция, посвященная фестивалю Rīgas Ritmi 2025, в которой принял участие латвийский композитор и пианист Раймонд Паулс. TVNET+ удалось пообщаться с маэстро и задать ему несколько вопросов.
За рубежом:
После военного вторжения России в Украину в 2022 году на пограничных пунктах стран Балтии наблюдается значительный поток людей. Спустя более трех лет люди все еще активно едут в государство-агрессор, Россию. Латвийцы едут тоже, но как один из пунктов пересечения границы используют эстонско-российскую границу в Койдуле. TVNET+ связался с Департаментом полиции и погранохраны Эстонии, чтобы узнать больше о потоке латвийцев.
После удара украинских беспилотников в пятницу возник пожар на нефтебазе в российском городе Энгельс Саратовской области, сообщают российские Telegram-каналы.
Публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском резко обострился: Трамп пригрозил разорвать государственные контракты с компаниями Маска, а тот, в свою очередь, посоветовал отправить президента в отставку, сообщает эстонская телекомпания ERR.
Президент США Дональд Трамп не намерен вводить масштабные санкции против России, поскольку не видит в ней проблемы в войне против Украины, заявил агентству LETA член правления Латвийской трансатлантической организации (LATO), исследователь Латвийского института внешней политики (LĀI) Сандис Шрадерс.
Соединенные Штаты в четверг объявили о введении санкций в отношении четырех судей Международного уголовного суда (МУС), связанных с расследованиями предполагаемых военных преступлений Израиля и США.
Интересное чтиво:
Астрологи объявили предвыборную неделю. Количество скандальных поступков и постов в соцсетях увеличилось вдвое. Тиктоки, посты в Facebook, ну и, конечно, дебаты в Сейме. Ярче всех выделился лидер "Стабильности!" Алексей Росликов. Его сторонники пытаются создать "героический ореол" вокруг его поступка, но мне это кажется куда более расчетливым действием, чем Росликов пытается разыграть. Впрочем, не только он этим грешит.
Во второй половине дня в понедельник, 2 июня, на улицах Риги наблюдалась тревожная и одновременно абсурдная картина, о которой в редакцию портала Apollo.lv сообщил один из очевидцев. Ситуация не только удивила прохожих, но и создала потенциальную угрозу для участников дорожного движения.
Отец покойного баскетболиста Яниса Тиммы Райтис разместил в своем Instagram сюжет, где адвокат Маргарита Гаврилова комментирует ход дела семьи спортсмена против Анны Седоковой.
31 мая в Хайдарабаде, Индия, была коронована 72-я "Мисс мира" - на этот раз корона была возложена на голову Опал Сучаты Чуангсри, ставшей первой представительницей Таиланда, завоевавшей этот титул. Эстония также продвинулась в этом году исторически далеко, а Латвия, к сожалению, не попала в финал...
Известный американский тревел-блогер Кристиан Гросси посетил Эстонию и был искренне удивлен возможностями, которые предлагает Таллиннский аэропорт. Он рад, что решил сюда приехать, сообщает Limon.ee.
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