Главное за 6 июня Центр госязыка проверяет Росликова, день тишины перед выборами и Трамп поссорился с Маском

После удара украинских беспилотников в пятницу возник пожар на нефтебазе в российском городе Энгельс Саратовской области, сообщают российские Telegram-каналы.

Публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском резко обострился: Трамп пригрозил разорвать государственные контракты с компаниями Маска, а тот, в свою очередь, посоветовал отправить президента в отставку, сообщает эстонская телекомпания ERR.

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Президент США Дональд Трамп не намерен вводить масштабные санкции против России, поскольку не видит в ней проблемы в войне против Украины, заявил агентству LETA член правления Латвийской трансатлантической организации (LATO), исследователь Латвийского института внешней политики (LĀI) Сандис Шрадерс.

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Соединенные Штаты в четверг объявили о введении санкций в отношении четырех судей Международного уголовного суда (МУС), связанных с расследованиями предполагаемых военных преступлений Израиля и США.

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Интересное чтиво:

Астрологи объявили предвыборную неделю. Количество скандальных поступков и постов в соцсетях увеличилось вдвое. Тиктоки, посты в Facebook, ну и, конечно, дебаты в Сейме. Ярче всех выделился лидер "Стабильности!" Алексей Росликов. Его сторонники пытаются создать "героический ореол" вокруг его поступка, но мне это кажется куда более расчетливым действием, чем Росликов пытается разыграть. Впрочем, не только он этим грешит.