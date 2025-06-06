Впервые за более чем 20 лет США перестали быть главным врагом в глазах жителей России. Опрос россиян, проведенный "Левада-центром" в мае, свидетельствует о радикальном изменении восприятия российским населением стран, считающихся "наиболее враждебными по отношению к России".
Следует отметить, что подобные опросы общественного мнения в России необходимо рассматривать в контексте нарративов, продвигаемых Кремлем и его пропагандой, которые, как мы знаем, очень часто выдают ложь за правду и наоборот.
Улучшение отношений между Кремлем и администрацией Дональда Трампа привело к переоценке взглядов россиян на "главных врагов" России. Согласно опросу, только 40% россиян назвали США "самой враждебной страной" - по сравнению с 76% в мае 2024 года.
Теперь у российских жителей появился новый враг, и это Германия. 56% населения назвали Германию самой враждебной страной по отношению к России, что является беспрецедентным результатом.
Интересно, что в прошлом россияне довольно благосклонно относились к Германии: перед вторжением РФ в Украину лишь 16% считали Германию своим главным врагом, а в 2010-х годах - только 5%.
Такие антинемецкие настроения, скорее всего, вызваны активной поддержкой Берлином Украины, а также ведущей ролью Германии в европейской санкционной политике. На втором месте в списке врагов России - Великобритания, которая традиционно является одним из недоброжелателей Кремля.
Несмотря на войну и распространяемую пропагандой ненависть, Украина занимает лишь третье место (43%) в списке врагов России. Хотя за три года войны число тех, кто считает Украину врагом, выросло на 13 процентных пунктов, этот показатель все равно ниже, чем в 2015-18 годах, когда более половины называли Украину своим главным врагом.
США в списке врагов опустились с первого места на четвертое.
Список "друзей" России также претерпел значительные изменения, отражающие геополитическую переориентацию Москвы. Неоспоримым лидером является Беларусь (80%), за ней следуют Китай (64%) и Казахстан (36%).
Однако самым ярким примером трансформации стало включение в число "ближайших друзей" стран, которые ранее не были на виду у российского общества. Индия (32%) заняла четвертое место, значительно поднявшись с начала войны, когда она стала основным покупателем российской нефти.
Примечательно, что впервые в список самых дружелюбных стран попала Северная Корея (30%). Этот показатель в десять раз выше, чем до войны, что свидетельствует о резком изменении российского общественного мнения о режиме Ким Чен Ына.
Результаты опроса "Левада-центра" свидетельствуют о сдвиге в общественном мнении России: традиционные западные партнеры становятся главными врагами, а другие страны, которым раньше уделялось меньше внимания, теперь становятся самыми большими друзьями. Это, конечно, отражает и официальную риторику Кремля.
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