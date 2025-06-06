Следует отметить, что подобные опросы общественного мнения в России необходимо рассматривать в контексте нарративов, продвигаемых Кремлем и его пропагандой, которые, как мы знаем, очень часто выдают ложь за правду и наоборот.

Улучшение отношений между Кремлем и администрацией Дональда Трампа привело к переоценке взглядов россиян на "главных врагов" России. Согласно опросу, только 40% россиян назвали США "самой враждебной страной" - по сравнению с 76% в мае 2024 года.

Теперь у российских жителей появился новый враг, и это Германия. 56% населения назвали Германию самой враждебной страной по отношению к России, что является беспрецедентным результатом.

Интересно, что в прошлом россияне довольно благосклонно относились к Германии: перед вторжением РФ в Украину лишь 16% считали Германию своим главным врагом, а в 2010-х годах - только 5%.

Такие антинемецкие настроения, скорее всего, вызваны активной поддержкой Берлином Украины, а также ведущей ролью Германии в европейской санкционной политике. На втором месте в списке врагов России - Великобритания, которая традиционно является одним из недоброжелателей Кремля.