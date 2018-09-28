Непонятно: на одном из пунктов до сих пор не пропускают лизинговые автомобили

По словам замглавы таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Антса Кутти, все данные лизинговых фирм были переданы российской стороне, которая неоднократно подтвердила, что пропуск лизинговых автомобилей без уплаты залога возобновлен.

"В реальности ситуация в Нарве иная: автомобили по-прежнему отправляются обратно с таможенного пункта в Ивангороде, Налогово-таможенный департамент продолжит искать решение проблемы совместно с российской таможенной службой", - сказал Кутти.

По информации департамента, на погранпереходах в Койдула и Лухамаа лизинговые автомобили пересекают границу беспрепятственно.