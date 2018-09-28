Сб, 29.09.2018
Времена, которые мы переживаем, тяжелые и сложные. Многим кажется, что христиане все меньше могут на что-либо повлиять, так как распространяется изоляционизм и логика индивидуализма, однако нам нужно выступить против этого, мы не можем допустить, чтобы нас охватил страх. Папа римский Франциск

Непонятно: на одном из пунктов до сих пор не пропускают лизинговые автомобили

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Автомобили по-прежнему отправляются обратно с таможенного пункта в Ивангороде.

ФОТО: TAIRO LUTTER (Virumaa Teataja)

По положению на утро 28 сентября российская таможня на погранпереходе в Ивангороде по-прежнему не пропускала в Россию купленные в лизинг автомобили с эстонскими номерами без уплаты залога, передает Rus.err.

По словам замглавы таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Антса Кутти, все данные лизинговых фирм были переданы российской стороне, которая неоднократно подтвердила, что пропуск лизинговых автомобилей без уплаты залога возобновлен.

"В реальности ситуация в Нарве иная: автомобили по-прежнему отправляются обратно с таможенного пункта в Ивангороде, Налогово-таможенный департамент продолжит искать решение проблемы совместно с российской таможенной службой", - сказал Кутти.

По информации департамента, на погранпереходах в Койдула и Лухамаа лизинговые автомобили пересекают границу беспрепятственно.

Напомним, что с 4 сентября в России действует новый закон, согласно которому на территории страны может находиться только одно иностранное транспортное средство, принадлежащее конкретному лицу или предприятию.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ