Непонятно: на одном из пунктов до сих пор не пропускают лизинговые автомобили

По положению на утро 28 сентября российская таможня на погранпереходе в Ивангороде по-прежнему не пропускала в Россию купленные в лизинг автомобили с эстонскими номерами без уплаты залога, передает Rus.err.
По словам замглавы таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Антса Кутти, все данные лизинговых фирм были переданы российской стороне, которая неоднократно подтвердила, что пропуск лизинговых автомобилей без уплаты залога возобновлен.
"В реальности ситуация в Нарве иная: автомобили по-прежнему отправляются обратно с таможенного пункта в Ивангороде, Налогово-таможенный департамент продолжит искать решение проблемы совместно с российской таможенной службой", - сказал Кутти.
По информации департамента, на погранпереходах в Койдула и Лухамаа лизинговые автомобили пересекают границу беспрепятственно.
Напомним, что с 4 сентября в России действует новый закон, согласно которому на территории страны может находиться только одно иностранное транспортное средство, принадлежащее конкретному лицу или предприятию.