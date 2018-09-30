Пн, 1.10.2018
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В Рижском замке проведут археологические исследования

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Реконструкция Рижского замка

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Предприятие "Valsts nekustamie īpašumi" объявило открытый конкурс на археологическое исследование подвального этажа кастели Рижского замка, сообщает агентство ЛЕТА.

Планируется, что исследование может начаться в первом полугодии 2019 года, а работы продлятся до шести месяцев.

После этого исследователи должны будут подготовить и подать сообщение Национальному управлению культурного наследия и Рижской думе.

Для участия в конкурсе будут приглашены и эксперты из нескольких стран ЕС, обладающие соответствующим опытом.

Фото: первый этап восстановления Рижского замка

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