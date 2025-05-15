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Шестьсот евро штрафа для нарвитянки за комментарий к 23 февраля: "Платить не буду. Уеду в Египет"

Жительница Нарвы оштрафована на 600 евро за комментарий к 23 февраля, май 2025 года.
Жительница Нарвы оштрафована на 600 евро за комментарий к 23 февраля, май 2025 года. Фото: Facebook / Марина Счастливая

Департамент полиции и погранохраны (PPA) неоднократно призывал жителей Эстонии воздержаться от использования запрещенной символики, с 2022 года это карается крупными денежными штрафами или арестом. Тем не менее сегодня в соцсетях активно обсуждается пост жительницы Нарвы, которая удивляется штрафу за публикацию в Facebook поздравительной открытки к "дню советской армии". Журналисты Rus.Postimees с ней поговорили.

В Facebook-группе "Русскоязычная Эстония" появился репост сообщения пользователя с ником "Марина Счастливая". Автор публикации, админ сообщества, обращается к своим критикам: "Это пост для тех, кто называл меня "ссы***м", когда я просила 9 мая быть благоразумными и не постить в ФБ символы, которые власти Эстонии объявили запрещенными".

В оригинальном сообщении Марины Счастливой размещено фото документа о штрафе в 600 евро за использование запрещенной символики. Rus.Postimees обратился за комментариями в Департамент полиции и погранохраны (PPA). Мы опубликуем ответы, как только они поступят, но ранее сотрудники PPA неоднократно говорили на эту тему в нашей студии.

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