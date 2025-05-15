В пакомат Omniva неправомерно помещена реклама партии "Латвия на первом месте"

В шкафчики пакомата компании по доставке посылок Omniva на этой неделе были неправомерно помещены рекламные материалы партии "Латвия на первом месте", сообщили агентству LETA представители Omniva.
В компании сообщили, что в среду, 14 мая, в одном из пакоматов компании были обнаружены противоправно помещенные в его шкафчики агитационные материалы политического характера.
По словам предприятия, несколько человек просунули листовки с призывом голосовать за политическую партию "Латвия на первом месте" в шкафчики пакомата предприятия через щели в дверцах.
Представители Omniva подчеркивают, что эти материалы были размещены без ведома и разрешения Omniva, таким образом, эти действия являются противоправными, неприемлемыми и неэтичными. Omniva подчеркивает, что никак не связана с конкретной политической силой или ее действиями.
Компания предприняла необходимые шаги, чтобы проинформировать о случившемся соответствующие учреждения, передав в их распоряжение все необходимые доказательства.
Сотрудники Omniva изъяли рекламные материалы из пакомата и приносят извинения клиентам, которые их получили.
Omniva подчеркивает, что строго соблюдает политический нейтралитет и не допускает никакой незаконной агитации или размещения других материалов третьих лиц в своей инфраструктуре и призывает политические силы пользоваться в процессе агитации правовыми методами.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!