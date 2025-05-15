Зеленский примет решение о переговорах с Россией после встречи с президентом Турции

"Президент начнет визит с [встречи с] Эрдоганом в Анкаре, и только после этого президент примет решение о дальнейших шагах", - сказал он.

В свою очередь агентство "РБК-Украина" со ссылкой на собственный источник сообщает, что начало встречи президентов Украины и Турции намечено ориентировочно на 13:00 по местному времени, которое совпадает с латвийским.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле намечены переговоры украинской и российской делегаций о возможности прекращения боевых действий между двумя странами. Зеленский выразил готовность принять участие в переговорах, если бы в них принял участие и российский диктатор Владимир Путин, но Путин приехать отказался.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что может отправиться в Турцию, если будет достигнут прогресс в первых прямых мирных переговорах между Россией и Украиной.

Кремль только в среду вечером раскрыл, что российскую делегацию будет возглавлять помощник Путина Владимир Мединский.