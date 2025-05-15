Чт, 15.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Зеленский примет решение о переговорах с Россией после встречи с президентом Турции

Владимир Зеленский покидает Белый дом
Владимир Зеленский покидает Белый дом Фото: SHAWN THEW/EPA

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться в четверг в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и только после этого принять решение, какие шаги предпринять на переговорах с Россией, сообщил новостному агентству AFP высокопоставленный источник в Украине.

"Президент начнет визит с [встречи с] Эрдоганом в Анкаре, и только после этого президент примет решение о дальнейших шагах", - сказал он.

В свою очередь агентство "РБК-Украина" со ссылкой на собственный источник сообщает, что начало встречи президентов Украины и Турции намечено ориентировочно на 13:00 по местному времени, которое совпадает с латвийским.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле намечены переговоры украинской и российской делегаций о возможности прекращения боевых действий между двумя странами. Зеленский выразил готовность принять участие в переговорах, если бы в них принял участие и российский диктатор Владимир Путин, но Путин приехать отказался.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что может отправиться в Турцию, если будет достигнут прогресс в первых прямых мирных переговорах между Россией и Украиной.

Кремль только в среду вечером раскрыл, что российскую делегацию будет возглавлять помощник Путина Владимир Мединский.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх