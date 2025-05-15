"Похоже на бутафорский уровень": Зеленский о российской делегации в Стамбуле

Российская делегация в Стамбуле, где ожидаются переговоры России и Украины, бутафорская, сказал президент Украины Владимир Зеленский в четверг по прибытии в турецкую столицу Анкару.
В четверг днем Зеленский встретится в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Сразу после прилета в Турцию у Зеленского в аэропорту Анкары была короткая пресс-конференция.
"Мы начнем встречу с президентом Эрдоганом, со всей расширенной делегацией Турции. Мы связываемся с американской стороной, они, я думаю, тоже будут в Турции на высоком уровне", - сказал президент Украины.
"Посмотрим на российский уровень, пока официально неизвестно, но судя по тому, что мы видим, это больше похоже на бутафорский уровень", - отметил Зеленский.
"Давайте посмотрим, есть ли у них мандат на принятие решений", - добавил он.
Как сказал Зеленский, его дальнейшие шаги будут ясны после встречи с Эрдоганом, которая продлится несколько часов.
Комментируя высказывания Зеленского, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала Зеленского "клоуном" и "неудачником".
"Кто использует слово "бутафорский"? Клоун, неудачник, человек с неизвестным образованием", - сказала Захарова на брифинге.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о предложении Зеленского лично встретиться в Стамбуле с российским диктатором Владимиром Путиным, назвал Зеленского "жалким человеком".
"Бегает, требует встретиться лично. Он жалкий человек", - сказал Лавров на совещании Дипломатического клуба в Москве.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле намечены переговоры украинской и российской делегаций о возможности прекращения боевых действий между двумя странами. Зеленский выразил готовность принять участие в переговорах, если бы в них принял участие и российский диктатор Владимир Путин, но Путин приехать отказался.
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что может отправиться в Турцию, если будет достигнут прогресс в первых прямых мирных переговорах между Россией и Украиной.
Кремль только в среду вечером раскрыл, что российскую делегацию будет возглавлять помощник Путина Владимир Мединский.
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