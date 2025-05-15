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"Похоже на бутафорский уровень": Зеленский о российской делегации в Стамбуле

Владимир Зеленский выходит из самолета в Анкаре
Владимир Зеленский выходит из самолета в Анкаре Фото: AFP / Scanpix. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tika sagaidīts pēc izkāpšanas no lidmašīnas, ierodoties Ankaras lidostā, Ankarā, 2025. gada 15. maijā.

Российская делегация в Стамбуле, где ожидаются переговоры России и Украины, бутафорская, сказал президент Украины Владимир Зеленский в четверг по прибытии в турецкую столицу Анкару.

В четверг днем Зеленский встретится в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сразу после прилета в Турцию у Зеленского в аэропорту Анкары была короткая пресс-конференция.

"Мы начнем встречу с президентом Эрдоганом, со всей расширенной делегацией Турции. Мы связываемся с американской стороной, они, я думаю, тоже будут в Турции на высоком уровне", - сказал президент Украины.

"Посмотрим на российский уровень, пока официально неизвестно, но судя по тому, что мы видим, это больше похоже на бутафорский уровень", - отметил Зеленский.

"Давайте посмотрим, есть ли у них мандат на принятие решений", - добавил он.

Как сказал Зеленский, его дальнейшие шаги будут ясны после встречи с Эрдоганом, которая продлится несколько часов.

Комментируя высказывания Зеленского, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала Зеленского "клоуном" и "неудачником".

"Кто использует слово "бутафорский"? Клоун, неудачник, человек с неизвестным образованием", - сказала Захарова на брифинге.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о предложении Зеленского лично встретиться в Стамбуле с российским диктатором Владимиром Путиным, назвал Зеленского "жалким человеком".

"Бегает, требует встретиться лично. Он жалкий человек", - сказал Лавров на совещании Дипломатического клуба в Москве.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле намечены переговоры украинской и российской делегаций о возможности прекращения боевых действий между двумя странами. Зеленский выразил готовность принять участие в переговорах, если бы в них принял участие и российский диктатор Владимир Путин, но Путин приехать отказался.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что может отправиться в Турцию, если будет достигнут прогресс в первых прямых мирных переговорах между Россией и Украиной.

Кремль только в среду вечером раскрыл, что российскую делегацию будет возглавлять помощник Путина Владимир Мединский.

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