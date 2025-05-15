"Похоже на бутафорский уровень": Зеленский о российской делегации в Стамбуле

В четверг днем Зеленский встретится в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сразу после прилета в Турцию у Зеленского в аэропорту Анкары была короткая пресс-конференция.

"Мы начнем встречу с президентом Эрдоганом, со всей расширенной делегацией Турции. Мы связываемся с американской стороной, они, я думаю, тоже будут в Турции на высоком уровне", - сказал президент Украины.

"Посмотрим на российский уровень, пока официально неизвестно, но судя по тому, что мы видим, это больше похоже на бутафорский уровень", - отметил Зеленский.

"Давайте посмотрим, есть ли у них мандат на принятие решений", - добавил он.

Как сказал Зеленский, его дальнейшие шаги будут ясны после встречи с Эрдоганом, которая продлится несколько часов.

Комментируя высказывания Зеленского, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала Зеленского "клоуном" и "неудачником".

"Кто использует слово "бутафорский"? Клоун, неудачник, человек с неизвестным образованием", - сказала Захарова на брифинге.