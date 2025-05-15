Видео "Юстина, которой не было". Подкаст ищет ответы по делу об убийстве Юстины Рейниковой

"Создание этого подкаста было эмоциональным и профессионально вызывающим - столкнулись и с нежеланием с нами разговаривать, и с упреками и призывами "оставить в покое бедную душеньку". Событие и раньше вызывало широкий общественный интерес, но отсутствие информации и "закрытые двери" как в судах, так и в учреждениях заставляли искать ответы по крупицам. Это не только криминальная история - это попытка отдать голос Юстине - девочке, которая была особенной и которую многие не знали и не успели узнать. Но ее судьба не оставила людей равнодушными", - подчеркивает автор подкаста, журналист Латвийского радио Линда Спундиня.

В первом эпизоде "Документария" его создатели отправляются в латгальское село Дубули, чтобы в сопровождении местных жителей найти заброшенный дом, тихие стены которого хранят какую-то страшную тайну. Этот путь становится отправной точкой для познания истории Юстине - о ее жизни в Резекне, семье, масштабной поисковой операции и процессе расследования.

"Нелегко рассказывать о несчастье, которое произошло с тобой почти по соседству, о людях, которые, возможно, когда-то жили рядом с нами. Раскрывать подобные истории - большой вызов, потому что люди говорят об этом неохотно, возможно, и из-за страха. Открытость - большая ответственность, которой мы, как общество, еще только учимся. Однако говорить о царящем вокруг зле нужно, чтобы мы стали более внимательными, смелыми и менее терпимыми к насилию, которое происходит за закрытыми дверями", - отметила автор подкаста руководитель Латгальской студии Латвийского радио Ренате Лаздиня.

Эпизоды подкаста доступны здесь: https://www.lsm.lv/Justine

Авторы подкаста - Линда Спундиня, Рената Лаздиня и Мадара Бертиня, редактор и продюсер - Гедерт Гелзис, в создании истории помогла редактор Юстине Савицка, звукорежиссер - Иво Тауриньш. Визуальную идентичность создала Беата Берзиня, мультимедийным продюсером является Иева Зариня, видео создал Роман Жуков.