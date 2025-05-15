Видео "Юстина, которой не было". Подкаст ищет ответы по делу об убийстве Юстины Рейниковой

14 мая - в день, когда Юстине Рейниковой исполнилось бы девять лет, вышла история подкаста "Документарий" "Юстина, которой не было". Два года назад исчезновение шестилетней девочки потрясло всю Латвию. Теперь подкаст дает Юстине голос, раскрывая ее острый рассказ о пережитой жестокости от самых близких. "Документарий" доступен в мобильном приложении Латвийского радио, на портале LSM.lv и на популярных платформах музыкальных стримингов.
"Создание этого подкаста было эмоциональным и профессионально вызывающим - столкнулись и с нежеланием с нами разговаривать, и с упреками и призывами "оставить в покое бедную душеньку". Событие и раньше вызывало широкий общественный интерес, но отсутствие информации и "закрытые двери" как в судах, так и в учреждениях заставляли искать ответы по крупицам. Это не только криминальная история - это попытка отдать голос Юстине - девочке, которая была особенной и которую многие не знали и не успели узнать. Но ее судьба не оставила людей равнодушными", - подчеркивает автор подкаста, журналист Латвийского радио Линда Спундиня.
В первом эпизоде "Документария" его создатели отправляются в латгальское село Дубули, чтобы в сопровождении местных жителей найти заброшенный дом, тихие стены которого хранят какую-то страшную тайну. Этот путь становится отправной точкой для познания истории Юстине - о ее жизни в Резекне, семье, масштабной поисковой операции и процессе расследования.
"Нелегко рассказывать о несчастье, которое произошло с тобой почти по соседству, о людях, которые, возможно, когда-то жили рядом с нами. Раскрывать подобные истории - большой вызов, потому что люди говорят об этом неохотно, возможно, и из-за страха. Открытость - большая ответственность, которой мы, как общество, еще только учимся. Однако говорить о царящем вокруг зле нужно, чтобы мы стали более внимательными, смелыми и менее терпимыми к насилию, которое происходит за закрытыми дверями", - отметила автор подкаста руководитель Латгальской студии Латвийского радио Ренате Лаздиня.
Эпизоды подкаста доступны здесь: https://www.lsm.lv/Justine
Авторы подкаста - Линда Спундиня, Рената Лаздиня и Мадара Бертиня, редактор и продюсер - Гедерт Гелзис, в создании истории помогла редактор Юстине Савицка, звукорежиссер - Иво Тауриньш. Визуальную идентичность создала Беата Берзиня, мультимедийным продюсером является Иева Зариня, видео создал Роман Жуков.
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