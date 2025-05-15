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В Латвии начался купальный сезон (1)

Люди на пляже в Даугавгриве
Люди на пляже в Даугавгриве Фото: Zane Bitere/LETA

Сегодня начинается официальный купальный сезон, в течение которого Инспекция здравоохранения будет регулярно контролировать качество воды на официальных пляжах, сообщили агентству LETA в инспекции.

Специалисты будут проверять качество воды в море и внутренних водоемах в течение всего купального сезона, с сегодняшнего дня до 15 сентября. Официальные пляжи также будут проверяться на соответствие требованиям по содержанию и гигиене.

В прошлом году было введено 49 временных ограничений на купание, что является самым высоким показателем по сравнению с предыдущими купальными сезонами в период с 2010 по 2023 год.

В том числе 16 ограничений были вызваны микробиологическим загрязнением, а 33 были превентивными.

В Латвии 59 официальных пляжей.

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