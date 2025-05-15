Глава МИД Эстонии рассказал подробности инцидента с танкером "теневого флота" в Балтийском море

Российский истребитель на этой неделе нарушил воздушное пространство Эстонии, чтобы защитить судно так называемого "теневого флота", которое Военно-морские силы Эстонии пытались задержать в исключительной экономической зоне страны. Об этом в четверг, 15 мая, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
На встрече министров иностранных дел НАТО в турецкой Анталье Цахкна подчеркнул союзникам, что произошедший инцидент является реальным примером того, насколько серьезную угрозу Россия представляет для всего альянса.
"Вечером 12 мая Эстония воспользовалась своим правом на проверку судна "теневого флота", пересекавшего ее исключительную экономическую зону - танкера Argent/Jaguar, шедшего без флага и страхования, на который были наложены санкции Великобританией", - сообщил Цахкна, добавив, что "Россия отреагировала крайне агрессивно, сопровождая этот танкер истребителем, который при этом нарушил воздушное пространство Эстонии".
Он подчеркнул, что данный случай - еще одно доказательство того, что Россия представляет угрозу не только своими военными действиями в Украине, но и в гораздо более широком масштабе.
"Это означает, что крайне важно укреплять оборонные и сдерживающие позиции союзников", - отметил Цахкна.
По его словам, на предстоящем в июне саммите НАТО в Гааге необходимо договориться о новой амбициозной цели по оборонным расходам, поскольку только значительные инвестиции в оборону позволят союзникам устранить существующие пробелы в возможностях и эффективно сдерживать Россию, представляющую угрозу для всего альянса. Он добавил, что Эстония покажет пример и в следующем году увеличит свои оборонные расходы до 5,4% от ВВП.
На платформе X (ранее Twitter) министр иностранных дел Эстонии сообщил, что обсудил инцидент с участием российского танкера и истребителя также с государственным секретарем США Марко Рубио.
Informed @SecRubio of a recent incident where a Russian fighter violated Estonian airspace with overflights near the shadow fleet vessel Jaguar.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) May 15, 2025
Another sign of continuing Russian hostility in the Baltic sea area & a demonstration of Russia’s direct link to the shadow fleet. pic.twitter.com/F6y4rA2rFI
Хотя министр иностранных дел связал оба инцидента между собой, эстонская армия была более сдержанной в своих заявлениях.
В пресс-службе армии указали, что вопрос о том, связано ли проникновение истребителя Су-35 в воздушное пространство Эстонии с передвижением судна, следует адресовать Министерству обороны России.
Эстония подчеркнула, что Военно-морские силы страны имеют право проверять суда и, при необходимости, сопровождать их.
Уже почти год Эстония в Финском заливе проверяет страховые документы судов, подозреваемых в связях с российским "теневым флотом". Большинство таких судов находятся в плохом техническом состоянии, не имеют страхового полиса и других необходимых документов. "Теневой флот" занимается перевозкой российской нефти и подпадает под западные санкции.
Танкер Jaguar связан с индийской компанией Gatik Ship Management, которая является одним из ведущих операторов "теневого флота".
Jaguar направлялся в порт Приморск Ленинградской области России и в четверг утром достиг пункта назначения.
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