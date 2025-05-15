Глава МИД Эстонии рассказал подробности инцидента с танкером "теневого флота" в Балтийском море

На встрече министров иностранных дел НАТО в турецкой Анталье Цахкна подчеркнул союзникам, что произошедший инцидент является реальным примером того, насколько серьезную угрозу Россия представляет для всего альянса.

"Вечером 12 мая Эстония воспользовалась своим правом на проверку судна "теневого флота", пересекавшего ее исключительную экономическую зону - танкера Argent/Jaguar, шедшего без флага и страхования, на который были наложены санкции Великобританией", - сообщил Цахкна, добавив, что "Россия отреагировала крайне агрессивно, сопровождая этот танкер истребителем, который при этом нарушил воздушное пространство Эстонии".

Он подчеркнул, что данный случай - еще одно доказательство того, что Россия представляет угрозу не только своими военными действиями в Украине, но и в гораздо более широком масштабе.

"Это означает, что крайне важно укреплять оборонные и сдерживающие позиции союзников", - отметил Цахкна.