Пн, 1.10.2018
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Стрельба в лечебном учреждении в Айзпутском крае: трое раненых информация обновлена

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Иллюстративное фото

ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

Днем в воскресенье в частном лечебном учреждении в волости Лажас Айзпутского края огнестрельные ранения получили три человека, стражи порядка продолжают работу на месте происшествия, сообщает агентство ЛЕТА.

Стрельба произошла в гостевом доме, ранены три человека. Согласно первоначальной информации, ранения, которые получили люди, не опасны для жизни.

Возраст и пол пострадавших полиция уточнить не смогла. Нет информации и о самом стрелявшем.

Более подробную информацию полиция обещает предоставить в понедельник.

Как сообщает Латвийское телевидение со ссылкой на начальника Криминальной полиции Управления курземского региона Госполиции Риманта Карклиньша, нападение может быть попыткой заказного убийства. Преступление направлено против лиц, которые находились в автомобиле, и это позволяет считать, что именно эти лица были целью нападения.

Карклиньш указал, что в преступлении просматриваются приметы заказного убийства, начат уголовный процесс по факту попытки убийства.

Полиция просит отозваться всех, кто может помочь в расследовании. 

Представитель Госполиции Илзе Юревича не смогла подтвердить имеющуюся в распоряжении агентства ЛЕТА информацию, что стрельба произошла в центре коррекции веса "Vitality Academy" в Леястраки Айзпутского края.

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