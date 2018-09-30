Стрельба произошла в гостевом доме, ранены три человека. Согласно первоначальной информации, ранения, которые получили люди, не опасны для жизни.

Возраст и пол пострадавших полиция уточнить не смогла. Нет информации и о самом стрелявшем.

Более подробную информацию полиция обещает предоставить в понедельник.

Как сообщает Латвийское телевидение со ссылкой на начальника Криминальной полиции Управления курземского региона Госполиции Риманта Карклиньша, нападение может быть попыткой заказного убийства. Преступление направлено против лиц, которые находились в автомобиле, и это позволяет считать, что именно эти лица были целью нападения.

Карклиньш указал, что в преступлении просматриваются приметы заказного убийства, начат уголовный процесс по факту попытки убийства.

Полиция просит отозваться всех, кто может помочь в расследовании.