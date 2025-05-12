Восемь человек, создавших масштабную коррупционную схему на таможне в Рижском порту

Эта история - не просто про очередное "дело о взятке", это взгляд за кулисы, где за считаные месяцы форма госслужащего стала входным билетом в хорошо организованный параллельный мир. И самое удивительное - кто в этом участвовал и как эта система сохранялась так долго, не привлекая внимания ответственных служб.
Еще в 2022 году атмосфера на пункте таможенного контроля Рижского порта была как в "старые добрые времена". Поговорив с соответствующим персоналом, за 10 евро можно было пройти без очереди, а за 3600 евро чиновники забывали посмотреть, что на самом деле находится внутри груза.