В воскресенье в результате ДТП пострадали шесть человек

Среди пострадавших - водитель электросамоката, попавший в аварию в Риге, и велосипедист, который попал в ДТП в Видземе.

В целом за сутки в сфере дорожного движения выявлено 527 административных правонарушений, в том числе 216 случаев превышения скорости и один случай агрессивного вождения.

За вождение в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены два человека, к уголовной - 12.