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В воскресенье в результате ДТП пострадали шесть человек

Аварийный знак на дороге.
Аварийный знак на дороге. Фото: Shutterstock

В воскресенье было зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях пострадали шесть человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших - водитель электросамоката, попавший в аварию в Риге, и велосипедист, который попал в ДТП в Видземе.

В целом за сутки в сфере дорожного движения выявлено 527 административных правонарушений, в том числе 216 случаев превышения скорости и один случай агрессивного вождения.

За вождение в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены два человека, к уголовной - 12.

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