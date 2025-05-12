В воскресенье в результате ДТП пострадали шесть человек

В воскресенье было зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях пострадали шесть человек, сообщает Государственная полиция.
Среди пострадавших - водитель электросамоката, попавший в аварию в Риге, и велосипедист, который попал в ДТП в Видземе.
В целом за сутки в сфере дорожного движения выявлено 527 административных правонарушений, в том числе 216 случаев превышения скорости и один случай агрессивного вождения.
За вождение в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены два человека, к уголовной - 12.
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