Как часто и куда ездят в командировки мэры латвийских городов?

Главы самоуправлений Латвии редко ездят в командировки за границу, поэтому и расходы на такие поездки в целом невелики. Более того, затраты на зарубежные командировки зачастую покрываются из средств Европейского союза. Однако, председатель думы Огрского края выделяется из общей массы, сообщает программа De facto.
Больше всего потратил Хелманис
Председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис (Нацобъединение) в 2024 году пять раз ездил в Украину. Эти поездки обошлись самоуправлению более чем в 4000 евро. В общей сложности он провел в командировках в Украине около 25 дней, то есть примерно месяц он отсутствовал и не управлял думой лично.
Хелманис рассказывает, что в охваченной войной Украине он участвовал в учениях, где реконструировались осада и бомбардировка города, а также доставлял гуманитарную помощь. Он считает, что, показывая пример, вдохновляет жителей Огре. По его словам, его отсутствие не повлияло на работу думы:
"Мы забыли, что только личный пример может что-то изменить. И если бы не этот пример, то и помощи бы не было", - утверждает он.
Однако довод Хелманиса о "подаче личного примера" выглядит неубедительным.
"Латвийские самоуправления сделали очень многое. И Огре точно не была в первых рядах", - говорит ведущий исследователь по вопросам хорошего управления Providus Лига Стафецка
Латвийские самоуправления действительно оказывают помощь Украине в разных формах. Например, размещают бежавших от войны украинцев. В феврале 2024 года в латвийских самоуправлениях было зарегистрировано 32 895 украинских гражданских лиц, большинство - в Риге. Огрский край не входил даже в топ-10 самоуправлений по количеству размещенных украинцев.
Поездки как способ создать публичный имидж
Поездки в Украину Хелманис использует для укрепления своего публичного образа. Яркий пример - 4 мая. Из Украины он регулярно привозит военные реликвии, которые выставляются на всеобщее обозрение. В Огре недавно открыли новую экспозицию "Путь к свободе", где представлены восстановленные военные дроны. На их реставрацию было выделено 11 000 евро из доходов от продажи имущества одного из муниципальных предприятий, по решению думы.
На внеочередном заседании думы 29 апреля Хелманис воздержался от голосования, ссылаясь на необходимость избежать конфликта интересов. Хотя во время самой сессии никаких признаков конфликта озвучено не было.
В телефонном разговоре с De facto Хелманис пояснил, что конфликт интересов заключается в том, что он "лично заботился о доставке этих дронов в Латвию". Однако самовольно он их не вез - перед этим он консультировался с Министерством иностранных дел о необходимых документах для перевозки демилитаризованных дронов.
В министерстве подтвердили, что транспортировка дронов из Украины осуществлялась с использованием транспорта Огрского музея, который имеет партнерские отношения с музеем города Чернигов в Украине.
Кто конкретно реставрировал беспилотники? Уже 6 мая, всего через несколько дней после скоротечной реставрации, историк Огрского музея и однопартиец Хелманиса, Ритварс Янсонс, заявил, что "уже не может вспомнить это наизусть".
Помимо поездок в Украину, в прошлом году Хелманис также трижды ездил в Германию, Ирландию и Англию, чтобы призвать соотечественников возвращаться в Латвию.
Поездка Кирсиса в Японию - самая дорогая командировка прошлого года
Следующие по величине расходы на зарубежные командировки - у мэра Риги Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"), который в 2023 году потратил на них шесть с половиной тысяч евро. Самой эксклюзивной стала поездка в японский город Кобе, которая оказалась самой дорогой командировкой среди всех мэров - свыше 2000 евро, основная часть суммы - авиабилеты.
"Экономика Японии третья по величине в мире. Если мы хотим повышать свое благосостояние, это не произойдет само собой, сидя дома, ожидая, что к нам кто-то сам придет с предложениями о сотрудничестве", - отметил Кирсис.
Эта поездка вызвала волну критики после того, как Кирсис опубликовал фото, где он приветствует слониху Зузи, родившуюся в Латвии и отправленную из Риги в Кобе 29 лет назад.
Один из предполагаемых результатов дружбы Риги с Кобе - доверие со стороны Японии, чем, по словам Кирсиса, могут воспользоваться латвийские предприниматели.
Однако сам мэр признает, что дипломатические усилия сложно измерить в конкретных результатах:
"Если судить по таким критериям, тогда нам вообще следует закрыть Министерство иностранных дел. Что, министры и послы зря ездят и ведут переговоры? Там тоже не всегда есть осязаемые результаты. Внешнюю политику так оценивать нельзя", - подчеркнул он.
Кроме Японии, в прошлом году Кирсис также ездил в Эстонию, Украину и дважды во Францию.
Важно отметить, что обзор De facto касается только расходов на командировки мэров. Общие расходы были бы намного выше, если бы учитывать всю делегацию. Например, в поездку в Кобе отправились 20 человек, из которых муниципалитет оплатил поездку девятерым, а общая сумма из средств самоуправления составила более 20 000 евро.
Расходы четверых мэров превысили 2000 евро на командировки
Среди всех глав самоуправлений четыре мэра потратили на командировки более 2000 евро:
Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш (Sarauj, Latgale!), потратил 2317,15 евро. Он ездил в Германию с делегацией президента Латвии, а также в итальянский город Имола, чтобы изучить возможности восстановления Даугавпилсской крепости.
"Мы встречались с местными властями, с представителями департамента развития и обсуждали перспективы сотрудничества", - рассказал он.
Хотя сам мэр побывал только в двух командировках, сотрудники различных структур Даугавпилсского самоуправления ездят чаще.
Председатель Валмиерской краевой думы Янис Байкс (Valmierai un Vidzemei), потратил 2206,77 евро. Он участвовал в форуме мэров в Швейцарии, посетил экоиндустриальный парк в Швеции и форум самоуправлений в Германии.
По его словам, форум мэров оказался больше PR-мероприятием, чем площадкой для конкретных решений.
Глава Кулдигской краевой думы Инесе Асташевска, потратила 2168,62 евро на пять поездок, в том числе в партнерские города Кулдиги в Грузии, Германии и Эстонии.
Она утверждает, что такие поездки способствуют привлечению иностранных инвесторов. Например, сотрудничество с японским городом Фудзи привело к началу проекта выращивания японского зеленого чая в Кулдигском крае.
Председатель Лимбажской краевой думы Дагнис Страубергс (Latvijas Reģionu apvienībai), израсходовал 2119 евро на две поездки в Германию - в город-побратим Анклам и на форум.
У всех остальных мэров расходы на зарубежные командировки в прошлом году не превысили 2000 евро.
Командировки самоуправлений не обязаны согласовываться с МИД
Главам самоуправлений не нужно в обязательном порядке согласовывать свои зарубежные командировки с Министерством иностранных дел (МИД). Если самоуправление консультируется с МИД по вопросам международного сотрудничества, это делается по собственной инициативе.
Обязательным становится уведомление МИДа только в случае заключения соглашения о сотрудничестве с иностранными муниципалитетами, объединениями самоуправлений или другими зарубежными институтами.
Эксперт по вопросам хорошего управления Лига Стафецка подчеркивает, что важно, чтобы дружба между городами основывалась не только на "красивых фотографиях", где представители встречаются друг у друга. По ее словам, плодотворное партнерство - это совместные международные проекты или, например, упрощенный доступ к фондам ЕС.
Больше всего командировок - у мэра Балви
По количеству командировок лидером в 2023 году стал мэр Балвского края Сергей Максимов ("Латгальская партия") - он совершил 13 зарубежных поездок. Почти все они были связаны с работой в Комитете регионов ЕС.
Ни одна из поездок не финансировалась из бюджета самоуправления.
"Финны и эстонцы очень активны - они участвуют в каждой встрече, на каждом собрании говорят, как сильно страдают от последствий войны в Украине, живя у границы с Россией. И спрашивают: "Почему вы, латвийцы, так не делаете?" Вот мы теперь вместе и действуем", - рассказал Максимов.
Председатель Адажской краевой думы Карина Микельсоне (LRA) совершила 12 поездок, десять из которых также были связаны с работой в Комитете регионов ЕС.
Мэром Лиепаи Гунар Ансиньш ("Лиепайская партия"), побывал в 11 зарубежных командировках.
Из них шесть были связаны с тем же комитетом, а остальные - поездки в Берлин, ОАЭ и Эстонию.
В то же время восемь глав самоуправлений в 2024 году не совершили ни одной зарубежной командировки. Однако, по мнению Стафецки, такое бездействие может свидетельствовать не об экономии, а о замкнутости мэра, который предпочитает оставаться "у себя во дворе" вместо поиска новых направлений развития.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!