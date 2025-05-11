Как часто и куда ездят в командировки мэры латвийских городов?

Поездка Кирсиса в Японию - самая дорогая командировка прошлого года

Следующие по величине расходы на зарубежные командировки - у мэра Риги Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"), который в 2023 году потратил на них шесть с половиной тысяч евро. Самой эксклюзивной стала поездка в японский город Кобе, которая оказалась самой дорогой командировкой среди всех мэров - свыше 2000 евро, основная часть суммы - авиабилеты.

"Экономика Японии третья по величине в мире. Если мы хотим повышать свое благосостояние, это не произойдет само собой, сидя дома, ожидая, что к нам кто-то сам придет с предложениями о сотрудничестве", - отметил Кирсис.

Эта поездка вызвала волну критики после того, как Кирсис опубликовал фото, где он приветствует слониху Зузи, родившуюся в Латвии и отправленную из Риги в Кобе 29 лет назад.

Один из предполагаемых результатов дружбы Риги с Кобе - доверие со стороны Японии, чем, по словам Кирсиса, могут воспользоваться латвийские предприниматели.

Однако сам мэр признает, что дипломатические усилия сложно измерить в конкретных результатах:

"Если судить по таким критериям, тогда нам вообще следует закрыть Министерство иностранных дел. Что, министры и послы зря ездят и ведут переговоры? Там тоже не всегда есть осязаемые результаты. Внешнюю политику так оценивать нельзя", - подчеркнул он.

Кроме Японии, в прошлом году Кирсис также ездил в Эстонию, Украину и дважды во Францию.