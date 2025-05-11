Эстония планирует построить ядерный реактор; Латвия приглашена участвовать

Latvenergo участвует с самого начала, оценивает финансовую сторону, коммерческую целесообразность - стоит ли инвестировать на этой стадии или подождать. Нужно понимать, что модульные АЭС - это технологии, которых в мире пока еще не существует. Первые образцы появятся в 2028–2029 годах. Поэтому риск инвестиций на этом этапе весьма высок", - подчеркивает он.

В отчете, представленном на этой неделе в правительстве, необходимость ядерной программы обоснована потребностью в базовых мощностях в будущем, когда Латвия откажется от использования ископаемого топлива. Сейчас основные мощности дают гидроэлектростанции на Даугаве (их мощность непостоянна), а также Рижская ТЭС, работающая на природном газе.

"В нашем общем энергетическом портфеле есть ГЭС, ТЭС-2, ветряная и солнечная энергия, и мы также видим потенциальное место для атомной энергетики. Такая основа у нас. Я знаю, что ТЭС-2 уже работает над заменой природного газа на биометан в будущем. Есть разные решения, над которыми они сейчас работают", - говорит Мелнис.

"На всю ископаемую энергетику накладывается налог на CO₂. И по мере развития технологий и появления новых зелёных решений, этот налог может существенно вырасти. Это, в свою очередь, создаст ситуацию, в которой ТЭС будет сложно конкурировать по цене на этом рынке", - добавляет Чаксте.