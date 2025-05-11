Эстония планирует построить ядерный реактор; Латвия приглашена участвовать

Три месяца назад страны Балтии отключились от российской энергосистемы и присоединились к европейской. Однако полной энергетической независимости они до сих пор не достигли. Этому также годами препятствовала Россия. Из-за того, что Литва так и не построила свою атомную электростанцию, в регионе все еще ощущается нехватка мощностей, сообщает программа Nekā Personīga.
В Латвии политики любят утверждать, что у нас все хорошо, а проблема - у соседей. Но они умалчивают о том, что уже в ближайшие годы Рижская теплоэлектростанция будет вынуждена снижать свою мощность.
Эстония решает дефицит энергии, уже несколько лет продвигая проект собственной атомной станции. На этой неделе правительство Латвии сделало первый шаг, чтобы помочь соседям или, как надеются некоторые в отрасли, начать создание собственной ядерной энергетической программы.
Закрытие старой Игналинской АЭС было одним из условий вступления Литвы в Европейский союз. Станция была идентична аварийному реактору в Чернобыле со всеми его недостатками и потому считалась небезопасной. Страны Балтии договорились совместно профинансировать строительство новой атомной электростанции в Висагинасе, рядом с Игналиной. Соглашение было подписано в 2006 году, но проект застрял в спорах с Польшей и из-за внутренних скандалов в Литве. Литовцы нашли инвестора из Южной Кореи, но тот в последний момент отказался.
В то время передача Nekā Personīga сообщала, что тогдашний президент России Дмитрий Медведев, находившийся с визитом в этой азиатской стране, предложил инвестору выгодные контракты на модернизацию электросетей при условии, что тот откажется от строительства атомной станции в Балтии.
Проект окончательно разрушили планы Беларуси построить атомную станцию в Островце, а также заявления России о подобном проекте в Калининграде. Строительство станции в Висагинасе потеряло смысл.
Когда в конце 2010 года президент Латвии Валдис Затлерс посетил Москву, тогдашний премьер-министр России Владимир Путин предложил Латвии принять участие в калининградском проекте. Эксперты уже тогда оценили это как блеф, цель которого - сорвать энергетическую независимость Балтии. Белорусская станция в Островце была запущена четыре года назад, а в Калининграде атомной станции так и не появилось.
"Россия создала такие большие трудности потенциальным поставщикам технологий и строителям, что те, "спрыгнули с проекта". И литовцы остались одни - только с идеей", - говорил три года назад бывший президент Латвии Валдис Затлерс.
"Для Висагинаса планировалась та же российская конструкция. Возникло впечатление, что теперь они будут помогать еще более халатно. Посмотрите, какая получилась станция в Островце - она и хромает, и кашляет", - сказал вице-президент Латвийской академии наук, заместитель руководителя Института физики твердого тела Латвийского университета Андрис Штернбергс.
Пятнадцать лет назад компания Latvenergo провела секретное исследование, в котором анализировались потенциальные места для строительства атомной электростанции в Латвии. Рассматривались шесть локаций - три у моря, две у крупных озер и одна в окрестностях Риги.
Потенциальные места у моря: Папе, Павлиоста и Овиши; во внутренней части страны - озера Буртниеку и Разнас, а также Ацоне в Саласпилсе рядом с теплоэлектростанцией. Однако дальше дело не продвинулось.
В последние годы обсуждения по поводу атомной энергетики в Балтии снова стали актуальны. Четыре года назад эстонская компания Fermi Energia объявила о намерении построить мобильный ядерный реактор. На этой неделе правительство Латвии также решило начать переговоры с эстонцами и изучить возможности развития ядерной энергетики в стране.
"Это, по сути, пока лишь заявка на исследование, мы сейчас ничего конкретного не начинаем. Это больше инициатива изучить тему вместе с нашими соседями - эстонцами, обратиться к ним", - заявила премьер-министр Эвика Силиня.
Министерство планирует заказать исследование через международный тендер. Если Сейм его утвердит, Латвия начнет формировать собственную ядерную энергетическую программу.
Министр климата и энергетики Каспар Мелнис (СЗК) указал, что в министерстве не хватает ресурсов для оценки столь специфических вопросов, как обращение с ядерными отходами, необходимый персонал, уровень радиации, меры безопасности и санитарные зоны.
"Надо понять, сколько вообще стоит атомная станция и сколько в итоге будет стоить киловатт. Ведь очевидно, что строить АЭС, которую потом государству придется субсидировать, мы себе позволить не можем", - отметил Мелнис.
Эстонская АЭС будет в несколько раз менее мощной, чем Игналинская и Рижская ТЭС. Зато, как обещают, и стоить она будет значительно меньше. Эта технология называется малыми модульными реакторами (SMR - Small Modular Reactors). Подобные реакторы уже используются в военной сфере, например, на атомных подводных лодках.
"В мире действительно происходит стремительное развитие ядерных технологий. Примерно 100 компаний работают над новыми решениями, которые будут гораздо эффективнее, дешевле и безопаснее", - поясняет Исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Ивар Зариньш.
Мощность SMR составляет около 300 мегаватт - это минимум в три раза меньше, чем у традиционных крупных АЭС.
"Среднее потребление электроэнергии в Латвии - 600 мегаватт. Летом меньше, зимой немного больше. Строить станцию на 1 ГВт - это слишком много и слишком дорого для наших нужд. Поэтому мы можем построить что-то на 300 МВт, заменить одну из турбин ТЭС и производить электричество тогда, когда не работает гидроэнергетика. Хотя цена за установленную мощность будет чуть выше, общая потребность в мощности будет меньше, и это то, что может себе позволить такая небольшая страна, как Латвия", - рассуждает представитель Центра развития и инноваций Валдис Витолиньш.
SMR позволяют производить реакторы серийно и продавать уже готовые, а не строить всю инфраструктуру с нуля. Однако пока это новая и экспериментальная технология, и даже в Эстонии её стоимость оценивается в миллиарды.
Председатель правления AS Latvenergo Мартиньш Чаксте отмечает, что ведется поиск инвесторов, в том числе рассматриваются компании Vattenfall из Швеции и Fortum из Финляндии.
"На данный момент я бы сказал, что вложения этих компаний пока небольшие - может, пару миллионов. Все оценивают, изучают, пытаются понять, будет ли это коммерчески оправдано. В будущем - да, это проект стоимостью в несколько миллиардов", - говорит Чаксте.
Latvenergo участвует с самого начала, оценивает финансовую сторону, коммерческую целесообразность - стоит ли инвестировать на этой стадии или подождать. Нужно понимать, что модульные АЭС - это технологии, которых в мире пока еще не существует. Первые образцы появятся в 2028–2029 годах. Поэтому риск инвестиций на этом этапе весьма высок", - подчеркивает он.
В отчете, представленном на этой неделе в правительстве, необходимость ядерной программы обоснована потребностью в базовых мощностях в будущем, когда Латвия откажется от использования ископаемого топлива. Сейчас основные мощности дают гидроэлектростанции на Даугаве (их мощность непостоянна), а также Рижская ТЭС, работающая на природном газе.
"В нашем общем энергетическом портфеле есть ГЭС, ТЭС-2, ветряная и солнечная энергия, и мы также видим потенциальное место для атомной энергетики. Такая основа у нас. Я знаю, что ТЭС-2 уже работает над заменой природного газа на биометан в будущем. Есть разные решения, над которыми они сейчас работают", - говорит Мелнис.
"На всю ископаемую энергетику накладывается налог на CO₂. И по мере развития технологий и появления новых зелёных решений, этот налог может существенно вырасти. Это, в свою очередь, создаст ситуацию, в которой ТЭС будет сложно конкурировать по цене на этом рынке", - добавляет Чаксте.
"Если мы действительно хотим достичь климатической нейтральности, то в 2050 году ТЭЦ не должны работать. Проблема в том, что мы сравнительно недавно модернизировали эти ТЭЦ - заменили паровые турбины на газовые, и к тому времени они еще не исчерпают свой ресурс", - говорит Витолиньш.
Эстонский ядерный реактор может начать работу около 2038 года. Latvenergo прогнозирует, что ТЭЦ-2 проработает еще как минимум 10 лет. Если платежи за загрязнение станут слишком высокими, на станции могут установить системы улавливания углерода или другие новые технологии.
Однако строительство собственной АЭС в Латвии будет экономически оправдано лишь в случае роста потребления электроэнергии в балтийском регионе - в том числе из-за развития производства и дата-центров. А для этого нужна дешевая энергия, без новых электростанций не обойтись.
"В ни одной стране атомная энергетика, по крайней мере на начальном этапе, не осуществляется без участия и поддержки государства - по ряду причин. В том числе из-за крупных инвестиций. На самом деле атомные станции становятся дешевыми только через 40 лет, когда они окупают свои затраты. И тогда во втором, третьем цикле они действительно становятся выгодными. Но в первом цикле - это сравнительно дорогая энергия", - отмечает Чаксте.
"Государство в первую очередь должно создать необходимую среду, о которой мы говорим. То есть главный первый вызов - это наличие компетенций, затем - создание нормативной базы, правового регулирования, надзора. А далее - кто это должен делать - зависит от ситуации. Конечно, лучше всего, если это будет частная инициатива, потому что это означает, что они конкретно видят, что проект будет экономически жизнеспособным. Но может возникнуть ситуация, когда государству тоже нужно будет вмешаться - если речь идет не только об экономике, но и о нашей безопасности", - подчеркивает Ивар Зариньш.
Электростроители, которых представляет Зариньш, участвуют в разработке планов и стратегий. Они советуют учиться у эстонцев, но не вкладываться самим в строительство атомной станции. С этим не согласны другие эксперты.
"Если честно, мы не в состоянии это потянуть. Мы можем только начать подготовку. Если эстонцы уже начали, мы можем успеть только к 2045 году. Это наш прогноз. Если мы подготовим документы к 2030 году, нам нужно будет также показать, что у нас есть соответствующий персонал. Почему не воспользоваться этим? Эстонцы предлагают участие. Да, туда нужно будет что-то вложить, но тогда лучше вкладывать туда, где уже что-то происходит", - рассуждает Андрис Штернбергс.
В Эстонии уже завершена серия исследований, выбраны лучшие места для реактора, проект согласован с Международным агентством по атомной энергии в Вене. Сейчас страна создает новое учреждение, которое будет лицензировать и контролировать атомную станцию.
В этом процессе помогали Финляндия, Франция, США, Япония и другие страны. Россия пыталась затормозить эстонские амбиции, но по сравнению со временем, когда развалился проект Висагинской АЭС, у России осталось мало рычагов влияния на энергетический рынок Балтии.
"Одно из ключевых решений правительства заключалось в том, что государство сделает возможным строительство АЭС, но финансирование и само строительство должны исходить из частного сектора", - говорит заместитель госсекретаря Министерства климата Эстонии Анти Томинг.
На вопрос, почему государственная компания Латвии должна участвовать в проекте, если сама Эстония не доверяет ему настолько, чтобы вложить туда деньги, Томинг отвечает, что это не вопрос доверия к проекту.
"Если бы парламент решил не двигаться вперед с ядерной программой, тогда это действительно означало бы, что мы не доверяем подобному проекту", - поясняет он.
Ядерный реактор позволит Эстонии отказаться от использования горючего сланца, снизить цены на электроэнергию, которые сейчас вдвое выше, чем в Финляндии. В последние четыре года правительство регулярно измеряет отношение общества к атомной энергетике. Поддержка строительства малых модульных реакторов приближается к 70%.
У Латвии по-прежнему нет собственной национальной энергетической стратегии. Ответственное министерство обещает, что она уже разрабатывается и в нее будет включена и атомная энергия. Однако в согласованном с Еврокомиссией латвийском плане по климату и энергетике на ближайшие десятилетия ничего о ядерной энергетике не упоминается.
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