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Министр: социальные работники - на грани выгорания

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс.
Министр благосостояния Рейнис Узулниекс. Фото: Evija Trifanova/LETA

Социальные работники находятся на грани выгорания, заявил министр благосостояния Рейнис Узулниекс в программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.

Он сообщил, что в настоящее время по всей стране вакантно более 300 мест социальных работников.

Узулниекс отметил, что на нехватку сотрудников и недостаточную зарплату указывают и руководители социальных служб.

В настоящее время социальные работники получают чуть больше 1000 евро до уплаты налогов.

"Эти люди уже и так находятся на грани выгорания. Если им приходится работать с семьями из групп риска и с факторами риска, то этой зарплаты недостаточно", - сказал министр.

"Я призываю руководителей самоуправлений заботиться о своих сотрудниках, поддерживать их, потому что хорошая социальная работа - это сокращение расходов для муниципалитетов", - указал министр.

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