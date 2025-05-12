Катар может передать Трампу "летающий дворец" на базе Boeing 747

Катар отрицает, что это будет подарком, но говорит, что передача самолета во "временное пользование" обсуждается между двумя странами.

По данным CBS News, партнера Би-би-си в США, самолет будет передан в дар президентской библиотеке Трампа по окончании срока его полномочий.

Эта информация появилась в преддверии визита Дональда Трампа в Катар на этой неделе в рамках его первого зарубежного турне после возвращения в Белый дом.

Али Аль-Ансари, пресс-атташе правительства Катара в США, сообщил, что между Минобороны Катара и Пентагоном ведутся переговоры.

"Этот вопрос находится на рассмотрении соответствующих юридических служб, и решение пока не принято", — сказал он.

Источники сообщили CBS News, что самолет не будет готов к использованию президентом сразу после передачи, так как его нужно будет переоборудовать и оснастить системами безопасности.

Эта сделка, учитывая потенциальную стоимость самолета (СМИ пишут, что она может доходить до 400 млн долларов без учета затрат на переоборудование) наверняка вызовет вопросы юридического и этического характера.