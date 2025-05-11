Трамп: Украина должна согласиться на встречу с РФ в Турции

Президент США Дональд Трамп призвал Украину "немедленно" согласиться на предложение президента РФ провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. "Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а вместо этого предлагает встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное завершение КРОВАВОЙ БОЙНИ" (орфография сохранена - Ред.), - написал президент США в соцсети Truth Social в субботу, 11 мая.

По словам Трампа, во время этих переговоров в Стамбуле Киев смог бы выяснить, "возможна ли сделка", и если нет, то лидеры Европы и США "будут точно понимать, на каком этапе все находится, и смогут действовать соответствующим образом".

"Я начинаю сомневаться, что Украина заключит сделку с Путиным, слишком занятым празднованием Победы во Второй мировой войне, которую невозможно было бы выиграть (даже близко!) без США", - также добавил Трамп.

Келлог: Сперва прекращение огня, потом переговоры

В то же время спецпредставитель президента США Кит Келлог 11 мая заявил, что полное и безусловное прекращение огня в Украине должно предшествовать началу прямых переговоров о мире. "Как неоднократно говорил президент Трамп, прекратите убийства! Сначала необходимо объявить безоговорочное 30-дневное прекращение огня и уже во время него переходить к всеобъемлющим мирным обсуждениям. А не наоборот", - написал он в соцсети X.

Ранее с требованием 30-дневного перемирия как обязательной предпосылки для переговоров выступили Киев и европейские союзники, в частности Германия и Франция. Таким образом они ответили на предложения президента РФ Владимира Путина провести прямые переговоры с Украиной в Турции 15 мая "без предварительных условий".