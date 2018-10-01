В Ирландии утонули три латвийских рыбака

В воскресенье вечером, 30 сентября, в графстве Керри (Ирландия) местные жители заметили перевернутую надувную лодку. Спасатели вытащили из воды три мужских тела. По данным ирландских СМИ, все три погибших, вероятно, были латышами.
Лодка была найдена в порту Кунанас. Двом погибшим было около 30 лет, а про третьего рыбака часть местных СМИ пишет, что ему было около 40 лет, а другие - что ему было более 50 лет.
Двое из погибших жили в ирландском городе Килларни, а третий - в графстве Керри.
Как сообщает The Irish Times, все трое мужчин были в спасательных жилетах, а один из них пытался доплыть до берега. Его тело было найдено возле причала порта.
The Irish Sun выдвигает версию, что один из рыбаков выал из лодки, а двое других кинулись его спасать и замерзли в ледяной воде.