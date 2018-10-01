В Ирландии утонули три латвийских рыбака

Лодка была найдена в порту Кунанас. Двом погибшим было около 30 лет, а про третьего рыбака часть местных СМИ пишет, что ему было около 40 лет, а другие - что ему было более 50 лет.

Двое из погибших жили в ирландском городе Килларни, а третий - в графстве Керри.

Как сообщает The Irish Times, все трое мужчин были в спасательных жилетах, а один из них пытался доплыть до берега. Его тело было найдено возле причала порта.