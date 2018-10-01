Пн, 1.10.2018
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В Ирландии утонули три латвийских рыбака

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ФОТО: Īrijas policija

В воскресенье вечером, 30 сентября, в графстве Керри (Ирландия) местные жители заметили перевернутую надувную лодку. Спасатели вытащили из воды три мужских тела. По данным ирландских СМИ, все три погибших, вероятно, были латышами.

Лодка была найдена в порту Кунанас. Двом погибшим было около 30 лет, а про третьего рыбака часть местных СМИ пишет, что ему было около 40 лет, а другие - что ему было более 50 лет.

Двое из погибших жили в ирландском городе Килларни, а третий - в графстве Керри. 

Как сообщает The Irish Times, все трое мужчин были в спасательных жилетах, а один из них пытался доплыть до берега. Его тело было найдено возле причала порта.

The Irish Sun выдвигает версию, что один из рыбаков выал из лодки, а двое других кинулись его спасать и замерзли в ледяной воде. 

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