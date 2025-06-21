Видео "Машина тонула и был хлопок". Очевидцы говорят о трагической аварии в Пилскалне

В четверг в Пилскалнской волости Аугшдаугавского края автомобиль VW Sharan при невыясненных обстоятельствах съехал с проезжей части дороги и въехал в пруд. В результате происшествия погиб водитель автомобиля. Программа TV3 Degpunktā узнала больше о произошедшей трагедии.
"Услышали хлопок и выбежали на улицу. Автомобиль тонул и был хлопок. Видели, что ушел на дно, самого конца только видели. Думали, кто там может быть", - рассказала телеканалу очевидец Мария.
Очевидцы отмечают, что 51-летний водитель внезапно увеличил скорость и въехал в пруд. За ним ехала еще одна машина, находившийся в ней мужчина тут же позвонил спасателям и бросился в воду спасать водителя, который уже погружался все глубже в глубину.
"Он первым попытался оказать помощь, но дальше не смог. В воде дверь машины открыть не смогли, но сказали, что водитель уже без признаков жизни. Несколько раз туда ныряли", - говорит очевидица.
Через 15 минут прибыли спасатели и машину вытащили. Она находилась в 30 метрах от берега и на глубине четырех метров. В машине находился мужчина, у которого медики констатировали смерть.
В Госполиции начат уголовный процесс и расследуются обстоятельства происшествия.
Видео: Сюжет Degpunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!