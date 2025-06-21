Видео "Машина тонула и был хлопок". Очевидцы говорят о трагической аварии в Пилскалне

"Услышали хлопок и выбежали на улицу. Автомобиль тонул и был хлопок. Видели, что ушел на дно, самого конца только видели. Думали, кто там может быть", - рассказала телеканалу очевидец Мария.

Очевидцы отмечают, что 51-летний водитель внезапно увеличил скорость и въехал в пруд. За ним ехала еще одна машина, находившийся в ней мужчина тут же позвонил спасателям и бросился в воду спасать водителя, который уже погружался все глубже в глубину.

"Он первым попытался оказать помощь, но дальше не смог. В воде дверь машины открыть не смогли, но сказали, что водитель уже без признаков жизни. Несколько раз туда ныряли", - говорит очевидица.

Через 15 минут прибыли спасатели и машину вытащили. Она находилась в 30 метрах от берега и на глубине четырех метров. В машине находился мужчина, у которого медики констатировали смерть.

В Госполиции начат уголовный процесс и расследуются обстоятельства происшествия.

Видео: Сюжет Degpunktā