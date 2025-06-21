Бельгия усилит пограничный контроль

Меры призваны также обеспечить более эффективную борьбу с преступностью и предотвратить то, что люди, уже искавшие убежище в других странах, направляются в Бельгию.

"Время для контроля въезда. Бельгия не должна быть магнитом для тех, кто уже остановлен в других местах, - сообщила министр по делам убежища и миграции Аннелен Ван Боссёйт. - Наше послание ясно: Бельгия больше не допустит нелегальной миграции и выбора убежища".

Запланированы проверки на основных дорогах, автодорожных стоянках, международных автобусах и в определенных поездах.

Люди будут проверяться и во внутренних европейских полетах, в частности, из стран, где существует большое миграционное давление на внешнюю границу ЕС, например, в Италии и Греции.

Это не пограничный контроль в юридическом смысле, а меры могут быть приняты близко к границе.

Проверки начнутся в ближайшие дни или недели, сначала на шесть месяцев, затем их эффективность будет оцениваться.