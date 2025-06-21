Бельгия усилит пограничный контроль

Власти Бельгии выступят против нелегальных иммигрантов, введя более жесткий контроль за въездом, заявили бельгийские министры в пятницу в Брюсселе.
Меры призваны также обеспечить более эффективную борьбу с преступностью и предотвратить то, что люди, уже искавшие убежище в других странах, направляются в Бельгию.
"Время для контроля въезда. Бельгия не должна быть магнитом для тех, кто уже остановлен в других местах, - сообщила министр по делам убежища и миграции Аннелен Ван Боссёйт. - Наше послание ясно: Бельгия больше не допустит нелегальной миграции и выбора убежища".
Запланированы проверки на основных дорогах, автодорожных стоянках, международных автобусах и в определенных поездах.
Люди будут проверяться и во внутренних европейских полетах, в частности, из стран, где существует большое миграционное давление на внешнюю границу ЕС, например, в Италии и Греции.
Это не пограничный контроль в юридическом смысле, а меры могут быть приняты близко к границе.
Проверки начнутся в ближайшие дни или недели, сначала на шесть месяцев, затем их эффективность будет оцениваться.
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