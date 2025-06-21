Разведка: В распоряжении России есть 2000 ракет и тысячи дронов

Россия располагает более чем 1950 стратегическими ракетами, в том числе до 500 баллистических ракет 9М723 "Искандер-М", до 300 ракет 9М728/9М729 "Искандер-К", до 260 крылатых ракет Н-101, запускаемых с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, а также до 280 крылатых ракет Н-22/Н-32, запускаемых с бомбардировщиков Ту-22М3.

Россия также располагает более чем 400 крылатыми ракетами "3М-14 Калибр", до 150 аэробаллистических ракет "Х-47М2 Кинжал", запускаемых истребителями МиГ-31К, и до 60 баллистических ракет КН-23 северокорейского производства.

В распоряжении России имеется более 6000 ударных беспилотников "Герань-2" (Shahed-136) и "Гарпия-А1", а также более 6000 имитаторов "Гербера", сообщает ГУР.

В управлении полагают, что Россия способна производить до 170 беспилотников в день и планирует к концу этого года увеличить производство дронов до 190 единиц в день.