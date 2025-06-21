Германию накрыла волна жары, температура достигнет +37 градусов

По прогнозам, в субботу в западной части Германии температура достигнет +33 градусов. Ожидается, что ветер обеспечит легче переносимый климат в прибрежных районах страны, свидетельствуют прогнозы метеослужбы страны DWD.

В воскресенье в юго-западной части Германии ожидается жара +37 градусов, хотя по всей стране температура, скорее всего, сохранится между 31 и 35 градусами.

В Германии до этого самая высокая наблюдаемая температура в июне составляла +39,6 градуса в 2019 году.

По прогнозам, сильные ливни и штормы в западной и северо-западной частях в воскресенье вечером вновь понизят температуру.

Ожидается, что в понедельник максимальная температура достигнет +30 градусов.