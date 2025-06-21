В пятницу Иран потрясло землетрясение магнитудой 5,1

Это же подтвердили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. А Государственное информационное агентство Ирана IRNA оценило силу землетрясения магнитудой 5,5.

Землетрясение произошло в провинции Семнан примерно в 150 километрах от Тегерана, его гипоцентр был на глубине около 10 километров.

Землетрясение нанесло "минимальный ущерб", сообщил ИРНА, не сообщив, пострадали ли в нем люди.

Землетрясение произошло в то время, когда Иран ведет боевые действия, а власти практически полностью заблокировали интернет-связь.

В регионе часто происходят землетрясения, поскольку там соприкасаются тектонические плиты Аравии, Индии и Евразии.

В соседнем с Ираном Афганистане в 2023 году в результате нескольких разрушительных землетрясений погибли более 1500 человек.